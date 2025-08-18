Balıkesir depremi sonrası inceleme yapıldı! Uzman isim açıkladı: 7 şiddetinde deprem olabilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunda yol açtığı etkiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) tarafından mercek altına alındı. Merkezin Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, üç gün süren saha çalışmalarının ilk sonuçlarını Anadolu Ajansı Muhabirine paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDE SAHA ÇALIŞMALARI YAPILDI!

Tiryakioğlu, DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ile birlikte Sındırgı’daki deprem sonrası hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. Ekip, yüzey kırıkları ve deformasyonları tespit etmek amacıyla fay hatlarını gezdi ve GPS ölçümleri gerçekleştirdi.

Üniversitenin Batı Anadolu’da geniş bir jeodezik gözlem ağına sahip olduğunu belirten Tiryakioğlu, bölgede yürütülen üç TÜBİTAK projesi kapsamında sabit GPS istasyonlarının yanı sıra kampanya tipi ölçüm noktalarında da incelemeler yaptıklarını ifade etti.

KALICI HASAR OLMADI!

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Sındırgı’daki depremin yer kabuğunda büyük ölçekli kalıcı deformasyonlara yol açmadığı belirlendi. Tiryakioğlu, sabit GPS istasyonlarından ve kampanya tipi ölçüm noktalarından elde edilen verilerin, faylara yakın ve uzak bölgelerdeki deformasyonları analiz etmek için kullanıldığını söylerken; verilerin ayrıntılı raporlama sürecinin ise devam ettiğini bildirdi.

7 ŞİDDETİNDE DEPREM OLABİLİR!

Tiryakioğlu, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerle yapılan değerlendirmelerde, Sındırgı fayında enerji boşalımı olduğu için yakın vadede büyük ölçekli bir deprem beklenmediğini ifade etti. Ancak bölgede Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Tiryakioğlu; 'Bu faylar uzun süredir deprem üretmiyor. Çalışmalarımızda yüzey kırığı oluşmadığı için hangi fayın kırıldığına dair kesin bir ifade kullanamıyoruz. Bu, detaylı analizlerimiz sonucunda netleşecek' dedi.