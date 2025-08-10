Balıkesir'de art arda deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

İstanbul
Dün öğle saatlerinde 3,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar devam ediyor. İlçede sabah saatlerine doğru peş peşe 2 deprem daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da saat 04.46'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 6,97 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1954360402415902720
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. İlk depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli, saat 04.47'de meydana gelen ikinci depremin ise 3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.