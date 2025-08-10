Balıkesir'de art arda deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Dün öğle saatlerinde 3,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar devam ediyor. İlçede sabah saatlerine doğru peş peşe 2 deprem daha oldu.

BALIKESİR SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da saat 04.46'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 6,97 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1954360402415902720

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. İlk depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli, saat 04.47'de meydana gelen ikinci depremin ise 3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.