Balıkesir'de artçılar sürüyor: Gece yarısı peş peşe deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos depremi sonrası sallanmaya devam ediyor. Gece yarısı 01.30'daki sarsıntının ardından bir deprem de 03.23'te oldu.

GECE SAATLERİNDE PEŞ PEŞE 3 DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre ilk deprem 01.30'da 3,6 büyüklüğünde oldu. Sarsıntının derinliği 7.2 kilometre olarak bildirildi. 03.23'te kayıtlara geçen diğer deprem ise 3,6 büyüklüğünde olarak 9,9 kilometre olarak açıklandı.

Bu iki sarsıntının ardından saat 04.15'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

