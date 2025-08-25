Bursa'da deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi: İşte ilk veriler

Son dakika deprem: Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA DA HAFİF ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul'da da hafif şekilde hissedildi. Kandilli'nin verilerine göre; İstanbul'da da hissedilen deprem yerin 3 km altında gerçekleşti.

UYGULUMANIN HATALI BİLDİRİMİ KORKUTTU

Deprem Ağı uygulaması vatandaşların cep telefonuna depremin büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi. Bildirim nedeniyle vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.