Bursa'da deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi: İşte ilk veriler

İstanbul
Son dakika deprem: Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul'da da hafif şekilde hissedildi. Kandilli'nin verilerine göre; İstanbul'da da hissedilen deprem yerin 3 km altında gerçekleşti.
Deprem Ağı uygulaması vatandaşların cep telefonuna depremin büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi. Bildirim nedeniyle vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.