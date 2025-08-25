Ailesinden kaçan çocuğa otomobil çarptı! Yürek burkan görüntüler kamerada

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde anne ve babasından kaçan çocuğa otomobil çarptı. Anne ve babanın çocuğun peşinden koşup yola çıkmadan yakalamaya çalışması ve otomobilin çarparak yaklaşık 10 metre savurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koştu. Peşinden koştular ama yakalayamadılar. Yola çıktıktan sonra otomobilin çarptığı çocuğun yaklaşık 10 metre savrulduğu gözlendi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.