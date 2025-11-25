25 Kasım İstanbul planlı elektrik kesintileri açıklandı! Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu… BEDAŞ ‘Elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusunu cevapladı

BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi tahmin edildiğinden çok daha büyük önem taşıyor. Zira paylaşılan listede hangi ilçede hangi mahallenin elektrik kesintisinden etkileneceğine dair bilgiler yer alıyor. Ayrıca kesintinin sebebi ve başlangıç ve bitiş saatleri de bu liste ile vatandaşlara bildiriliyor. Milyonlarca kişi de gününü bu listeye bakarak planlayabiliyor.