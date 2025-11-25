25 Kasım İstanbul planlı elektrik kesintileri açıklandı! Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu… BEDAŞ ‘Elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusunu cevapladı

Kategoriler
25 Kasım Salı günü İstanbul’da gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinde başlayan kesintiler gün boyu devam ederken, yapılan açıklama ile “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu cevabını buldu…
25 Kasım’da İstanbul’da bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede onlarca mahallede elektrik kesintileri yaşanacak. Genellikle sabah saat 09.00 sularında başlayan kesintiler kimi bölgelerde saat 18.00’e kadar devam edebilecek. BEDAŞ tarafından yayınlanan 25 Kasım İstanbul planlı elektrik kesintileri listesinin yanı sıra yaşanan anlık arızalar nedeniyle de kentin farklı bölgelerinde yaşanacak kesintiler, BEDAŞ 186 hattına bildirilebilecek…
BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi tahmin edildiğinden çok daha büyük önem taşıyor. Zira paylaşılan listede hangi ilçede hangi mahallenin elektrik kesintisinden etkileneceğine dair bilgiler yer alıyor. Ayrıca kesintinin sebebi ve başlangıç ve bitiş saatleri de bu liste ile vatandaşlara bildiriliyor. Milyonlarca kişi de gününü bu listeye bakarak planlayabiliyor.
Diğer yandan elektriklerin kesilme ve gelme anlarında yaşanabilecek voltaj dalgalanmaları özellikle elektronik cihazlara zarar verebiliyor. Bu kapsamda elektrik kesintileri listesinde belirtilen saatlerde halkın cihaz arızalanmalarına karşı tedbir alması da olası tehlikelerin önüne geçilmesini sağlıyor. İşte bugün yani 25 Kasım 2025 Salı günü İstanbul’da gerçekleşecek elektrik kesintilerine dair detaylar…