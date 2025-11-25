Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

25 Kasım İstanbul planlı elektrik kesintileri açıklandı! Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu… BEDAŞ ‘Elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusunu cevapladı

Kasım 25, 2025 09:27
1
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 Kasım Salı günü İstanbul’da gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinde başlayan kesintiler gün boyu devam ederken, yapılan açıklama ile “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu cevabını buldu…

2
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 Kasım’da İstanbul’da bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede onlarca mahallede elektrik kesintileri yaşanacak. Genellikle sabah saat 09.00 sularında başlayan kesintiler kimi bölgelerde saat 18.00’e kadar devam edebilecek. BEDAŞ tarafından yayınlanan 25 Kasım İstanbul planlı elektrik kesintileri listesinin yanı sıra yaşanan anlık arızalar nedeniyle de kentin farklı bölgelerinde yaşanacak kesintiler, BEDAŞ 186 hattına bildirilebilecek…

3
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi tahmin edildiğinden çok daha büyük önem taşıyor. Zira paylaşılan listede hangi ilçede hangi mahallenin elektrik kesintisinden etkileneceğine dair bilgiler yer alıyor. Ayrıca kesintinin sebebi ve başlangıç ve bitiş saatleri de bu liste ile vatandaşlara bildiriliyor. Milyonlarca kişi de gününü bu listeye bakarak planlayabiliyor.

4
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

Diğer yandan elektriklerin kesilme ve gelme anlarında yaşanabilecek voltaj dalgalanmaları özellikle elektronik cihazlara zarar verebiliyor. Bu kapsamda elektrik kesintileri listesinde belirtilen saatlerde halkın cihaz arızalanmalarına karşı tedbir alması da olası tehlikelerin önüne geçilmesini sağlıyor. İşte bugün yani 25 Kasım 2025 Salı günü İstanbul’da gerçekleşecek elektrik kesintilerine dair detaylar…

5
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18
25 kasim 2025 istanbul elektrik kesintisi

25 KASIM 2025 İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.