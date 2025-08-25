Bursa deprem bölgesi mi, deprem bekleniyor mu? Bursa fay hattı haritası

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.15 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Yalova gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa deprem bölgesi mi, fay hattı haritasını araştırmaya başladı.

BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Bursa 1. derece deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fayının etkisi altına olan Bursa'da depreme neden olabilecek en önemli fay ise şehrin doğusunda bulunuyor. Derekızık-Burhaniye köyleri ile batıda Uluabat Göl arasında uzanan yaklaşık 45 km uzunluğundaki Bursa fayının deprem oluşturma ihtimali en yüksek faydır.

Marmara'da bulunan Geyve-İznik-Gemlik fayı, Yenişehir-Bursa-Manyas fayı da Bursa'yı etkileyebilecek depremler oluşturabilir.

BURSA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Aktif fayların üzerinde olan Bursa'da deprem olma olasılığı bulunuyor. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasında Bursa'da 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek nitelikte olan 500 fay hattının bulunduğunu belirtti. Ayrıca Bursa'da 624 yıldır kırılmayan bir fay hattının da mevcut olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, kırılması halinde 7'den büyük deprem olabileceğini ifade etti.

BURSA FAY HATTI HARİTASI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Bursa fay hattı haritası ise şöyle: