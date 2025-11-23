Sürücünün karasızlığı yüzünden motosikletli hastanelik oldu!

Antalya Manavgat'ta ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarpmamak için fren yapan ve devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Salkımevler istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki seyir halindeki Ömer F. A.’nın kullandığı motosiklet kontrolsüz kavşağa geldiğinde, karşı yönden gelerek ‘U’ dönüşü yapmak isteyen Şeyma K.’un kullandığı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Altıntaş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.