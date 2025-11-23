Menü Kapat
15°
 Ömer Faruk Dogan

Estetik yaptırmak, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir! Arı zehri, doğal botoks görevi görüyor

Kozmetik firmaları, arı zehrinin ana bileşeni olan melittin peptitlerini kullanarak ciltte kontrollü bir onarım mekanizmasını taklit eden yeni nesil yaşlanma karşıtı serumlar geliştiriyor. Yapılan klinik araştırmalar, maddenin kırışıklık derinliğini azaltma ve cilt esnekliğini artırma potansiyelini doğruluyor.

Murat Makas
23.11.2025
23.11.2025
Güzellik dünyasında son dönemde dikkatleri üzerine çeken bir bileşen var: arı zehri. Yaşlanma karşıtı yeni nesil ürünlerde kullanılan arı zehri, melittin peptidi adındaki kilit bileşeni sayesinde ciltte kontrollü bir yaralanmayı taklit ederek doğal onarım mekanizmalarını harekete geçiriyor. Maddenin, , elastik lifler ve hyaluronik asit üretimini artırdığı gösterildi.

Rodial cilt bakım markasının kurucusu Maria Hatzistefanis’in de ilgisini çeken madde, ünlüler arasında popüler olan ve cildi sıkılaştırıcı/gerginleştirici etkisiyle bilinen 'Hollywood Bee Facial' tedavisinden ilham alınarak geliştirildi. Hatzistefanis, bilim insanlarıyla iş birliği yaparak, arı sokması hissi olmadan benzer sonuçları vaat eden, etik yollarla elde edilmiş melittin peptitleri içeren Bee Venom Super Serumu piyasaya sürdü.

Estetik yaptırmak, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir! Arı zehri, doğal botoks görevi görüyor

KLİNİK ARAŞTIRMALAR DA DESTEKLİYOR

Rodial’in açıklamasına göre, serum; kolajen üretimini desteklemek, ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak, cildi pürüzsüzleştirmek ve sıkılaştırmak için tasarlandı. Klinik araştırmalar da arı zehrinin ününü destekliyor. Çalışmalarda, harici uygulanan bu maddenin kırışıklık derinliğini azaltabildiği, esnekliği iyileştirdiği ve cilt sıkılığını artırabildiği tespit edildi.

Daily Mail'in haberine göre, 23 kadının katıldığı 28 günlük bir araştırmada, arı zehri içeren bir kremin "cildin genel durumunu gözle görülür şekilde iyileştirdiği ve yüzdeki kırışıklıkların derinliğini azalttığı" bildirildi.

Kırışıklıklara sahip 22 katılımcıyla yapılan ayrı bir 12 haftalık denemede ise "kırışıklık sayısında, toplam kırışıklık alanında ve ortalama kırışıklık derinliğinde" ölçülebilir azalmalar kaydedildi.

Moleküler düzeyde, melittin "cildin hafif bir yaralanma olarak yorumladığı, dikkatle kontrol edilen biyolojik bir reaksiyonu başlatıyor, doğal onarım ve yenilenme sistemlerini tetikliyor". Uygulandığında cilde nüfuz ediyor, fibroblast ve mast hücreleri ile etkileşime girerek yerelleşmiş "mini bir sokma" yapıyor.

Meydana gelen reaksiyon "kan mikrosirkülasyonunu anında artırıyor", oksijen ve besin iletimini hızlandırırken fibroblastlara cildin destek yapısını güçlendirme sinyali veriyor. Zamanla, cildin temeli "kalınlaşıyor ve sıkılaşıyor", ince çizgi ve sarkmaların görünümü azalıyor.

Estetik yaptırmak, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir! Arı zehri, doğal botoks görevi görüyor

DOĞAL MEKANİZMALAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Arı zehri, ciltte birkaç temel süreci harekete geçirerek etki gösteriyor. Bir mekanizma, fibroblast hücrelerine daha fazla kolajen ve elastin üretmelerini söylüyor, bu da cildin yapısını sıkılaştırıp güçlendiriyor.

Başka bir yol ise küçük kan damarlarını genişleterek kan akışını artırıyor, sağlıklı bir ton için oksijen ve besinlerin iletilmesine yardımcı oluyor. Üçüncü bir süreç ise hafif bir bağışıklık tepkisi tetikliyor ve cilde kendini onarmaya başlama sinyali veriyor. Yani zehir yalnızca yüzeydeki hasarı kapatmak yerine cildi içten yenilenmeye teşvik ediyor.

