Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ALES/3 bugün gerçekleşiyor! Peki ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES’ten en erken saat kaçta çıkılır?

Kasım 23, 2025 10:02
1
ales sinavindan en erken kacta cikilir

ALES/3 sınavı bugün yani 23 Kasım Pazar günü gerçekleşiyor. Akademik kariyer planı yapan binlerce kişi bugün hayallerine bir adım daha yaklaşmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na katılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 81 ilde, 92 sınav merkezinde uygulanacak. Ancak kritik önem taşıyan sınav ile ilgili adayların dikkat etmesi gereken bir konu var: Sınav başlangıç saati ile salon kapılarının kapanma saati arasında 15 dakikalık bir fark var ve bu farka dikkat etmeyen sınava giremeyecek…

2
ales sinavindan en erken kacta cikilir

Yılda 3 defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) üçüncüsü bugün düzenleniyor. Adaylar sabah saatlerinde sınav merkezlerine doğru yola çıktı. Sınavın başlamasının ardından adaylara sayısal ve sözel alanlardan 50’şer soru yöneltilecek. Ayrıca adaylar sadece belirtilen süreler içinde sınav salonlarından ayrılabilecek. Peki, ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES’ten en erken saat kaçta çıkılır? İşte sınava ilişkin tüm ayrıntılar…

3
ales sinavindan en erken kacta cikilir

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

23 Kasım 2025 Pazar günü 81 il ve 92 sınav merkezinde gerçekleşen ALES/3 sınavı heyecana neden oldu. Sadece adaylar değil, yakınları sınava girecek olanlar da sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini araştırmaya başladı…

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ALES/3 sınavı için kapılar saat 9.00 sularında açılan kapılar saat 10.00’’da kapanacak. BU saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak. Sınav ise saat 10.15’te başlayacak.

100 sorudan oluşan ALES sınavında adaylara 150 dakika yani 2 buçuk saat süre verilecek. Bu kapsamda saat 10:15’te başlayan ALES sınavı saat 12:45’te sona erecek.

4
ales sinavindan en erken kacta cikilir

ALES’TEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

ALES sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor ve bu sınavda da ÖSYM tarafından belirlenen kurallar uygulanıyor. Bu kurallara göre adaylar cevaplama işlemlerini tamamlasalar bile sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikasında sınavdan çıkamıyor.

Buna göre ALES/3 sınavı saat 10:15’te başladığı için sınavdan en erken saat 11:45’te çıkmak mümkün olacak. Yine ÖSYM kurallarına göre adaylar saat 11:45 ile 12:30 arasında sınavdan çıkabilecek. Bu saatten sonra ise sınavın bitiş saati olan 12:45’in beklenmesi gerekecek.

5
ales sinavindan en erken kacta cikilir

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Kasım’da gerçekleşen ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.