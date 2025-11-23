ALES/3 bugün gerçekleşiyor! Peki ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES’ten en erken saat kaçta çıkılır?

Kategoriler
ALES/3 sınavı bugün yani 23 Kasım Pazar günü gerçekleşiyor. Akademik kariyer planı yapan binlerce kişi bugün hayallerine bir adım daha yaklaşmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na katılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 81 ilde, 92 sınav merkezinde uygulanacak. Ancak kritik önem taşıyan sınav ile ilgili adayların dikkat etmesi gereken bir konu var: Sınav başlangıç saati ile salon kapılarının kapanma saati arasında 15 dakikalık bir fark var ve bu farka dikkat etmeyen sınava giremeyecek…
Yılda 3 defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) üçüncüsü bugün düzenleniyor. Adaylar sabah saatlerinde sınav merkezlerine doğru yola çıktı. Sınavın başlamasının ardından adaylara sayısal ve sözel alanlardan 50’şer soru yöneltilecek. Ayrıca adaylar sadece belirtilen süreler içinde sınav salonlarından ayrılabilecek. Peki, ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES’ten en erken saat kaçta çıkılır? İşte sınava ilişkin tüm ayrıntılar…
23 Kasım 2025 Pazar günü 81 il ve 92 sınav merkezinde gerçekleşen ALES/3 sınavı heyecana neden oldu. Sadece adaylar değil, yakınları sınava girecek olanlar da sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini araştırmaya başladı…
ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ALES/3 sınavı için kapılar saat 9.00 sularında açılan kapılar saat 10.00’’da kapanacak. BU saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak. Sınav ise saat 10.15’te başlayacak.
100 sorudan oluşan ALES sınavında adaylara 150 dakika yani 2 buçuk saat süre verilecek. Bu kapsamda saat 10:15’te başlayan ALES sınavı saat 12:45’te sona erecek.
ALES sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor ve bu sınavda da ÖSYM tarafından belirlenen kurallar uygulanıyor. Bu kurallara göre adaylar cevaplama işlemlerini tamamlasalar bile sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikasında sınavdan çıkamıyor.
Buna göre ALES/3 sınavı saat 10:15’te başladığı için sınavdan en erken saat 11:45’te çıkmak mümkün olacak. Yine ÖSYM kurallarına göre adaylar saat 11:45 ile 12:30 arasında sınavdan çıkabilecek. Bu saatten sonra ise sınavın bitiş saati olan 12:45’in beklenmesi gerekecek.
23 Kasım’da gerçekleşen ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.