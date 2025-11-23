ALES/3 bugün gerçekleşiyor! Peki ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES’ten en erken saat kaçta çıkılır?

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

23 Kasım 2025 Pazar günü 81 il ve 92 sınav merkezinde gerçekleşen ALES/3 sınavı heyecana neden oldu. Sadece adaylar değil, yakınları sınava girecek olanlar da sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini araştırmaya başladı…

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ALES/3 sınavı için kapılar saat 9.00 sularında açılan kapılar saat 10.00’’da kapanacak. BU saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak. Sınav ise saat 10.15’te başlayacak.

100 sorudan oluşan ALES sınavında adaylara 150 dakika yani 2 buçuk saat süre verilecek. Bu kapsamda saat 10:15’te başlayan ALES sınavı saat 12:45’te sona erecek.