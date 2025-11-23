Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Android ve iPhone arasındaki engel kalktı: 'Doğrudan paylaşım' başladı

Google, Quick Share özelliğini güncelleyerek Android cihazların iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarla doğrudan dosya paylaşımı yapmasını sağladı. Böylece Android - iPhone arası dosya aktarımı "resmen" mümkün oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 09:57

Teknoloji dünyasında yıllardır süregelen ve ekosistemleri arasındaki dosya paylaşım engeli, ’ın attığı son adımla tarihe karışıyor. Şirket, popüler dosya paylaşım servisi Quick Share’i güncelleyerek Apple’ın AirDrop teknolojisiyle uyumlu hale getirdi.

Yapılan güncelleme sayesinde kullanıcılar, karşı tarafın hangi telefonu kullandığına dair endişe taşımadan fotoğraf, video ve belgelerini cihazlar arası transfer edebilecek. İlk etapta Google'ın yeni 10 serisiyle kullanıma sunulan özellik; iPhone, iPad ve macOS cihazlarıyla sorunsuz bir iletişim kurabiliyor.

Teknoloji devi, geliştirilen fonksiyonu ilerleyen dönemde diğer Android cihazlara da getirmeyi planlıyor.

Android ve iPhone arasındaki engel kalktı: 'Doğrudan paylaşım' başladı

TRANSFER İÇİN "HERKES" MODU YETERLİ

İki rakip işletim sistemi arasındaki köprüyü kuran sistemin çalışma mantığı ise oldukça basit. Quick Share özelliğinin AirDrop ile iletişim kurabilmesi için, iPhone sahibinin AirDrop ayarlarını "Herkes için 10 dakika" moduna getirmesi gerekiyor.

Gerekli ayar yapıldığında, Pixel kullanıcısı paylaşım ekranında iPhone cihazını görebiliyor ve dosya gönderimini başlatabiliyor. Google, blog yazısında söz konusu entegrasyonun sadece bir başlangıç olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Herkes için 10 dakika modunu kullanan uygulama, platformlar arası kesintisiz paylaşımın sadece ilk adımıdır. Gelecekte ‘Sadece Kişiler’ modunu etkinleştirmek adına Apple ile çalışma fırsatını memnuniyetle karşılarız."

Kullanıcılar, ekranlarında beliren cihaz adını doğrulayarak doğru kişiye gönderim yaptıklarından emin olabiliyor.

Google’ın paylaştığı bilgilere göre, sunulan yenilik çift yönlü bir iletişime olanak tanıyor. Yani sadece Android’den iPhone’a değil, iPhone kullanıcıları da Pixel telefonlara dosya gönderebiliyor. Karşı taraftan dosya alabilmek için Pixel cihazın da bulunabilir modda olması şart koşuluyor.

Öte yandan Google'ın blog yazısında, Apple ile nasıl bir iş birliği yürütüldüğüne dair detay verilmemesi dikkat çekti. Konuyla ilgili Apple cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Malatya'da dev sergi! Yerli sistemler TSK'yı dünyanın sayılı gücü haline getirdi
Telefon ve bilgisayarlara zam yolu göründü
ETİKETLER
#google
#ios
#android
#pixel
#Dosya Paylaşımı
#Airdrop
#Quick Share
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.