Android ve iPhone arasındaki engel kalktı: 'Doğrudan paylaşım' başladı

Teknoloji dünyasında yıllardır süregelen Android ve iOS ekosistemleri arasındaki dosya paylaşım engeli, Google’ın attığı son adımla tarihe karışıyor. Şirket, popüler dosya paylaşım servisi Quick Share’i güncelleyerek Apple’ın AirDrop teknolojisiyle uyumlu hale getirdi.

Yapılan güncelleme sayesinde kullanıcılar, karşı tarafın hangi telefonu kullandığına dair endişe taşımadan fotoğraf, video ve belgelerini cihazlar arası transfer edebilecek. İlk etapta Google'ın yeni Pixel 10 serisiyle kullanıma sunulan özellik; iPhone, iPad ve macOS cihazlarıyla sorunsuz bir iletişim kurabiliyor.

Teknoloji devi, geliştirilen fonksiyonu ilerleyen dönemde diğer Android cihazlara da getirmeyi planlıyor.

TRANSFER İÇİN "HERKES" MODU YETERLİ

İki rakip işletim sistemi arasındaki köprüyü kuran sistemin çalışma mantığı ise oldukça basit. Quick Share özelliğinin AirDrop ile iletişim kurabilmesi için, iPhone sahibinin AirDrop ayarlarını "Herkes için 10 dakika" moduna getirmesi gerekiyor.

Gerekli ayar yapıldığında, Pixel kullanıcısı paylaşım ekranında iPhone cihazını görebiliyor ve dosya gönderimini başlatabiliyor. Google, blog yazısında söz konusu entegrasyonun sadece bir başlangıç olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Herkes için 10 dakika modunu kullanan uygulama, platformlar arası kesintisiz paylaşımın sadece ilk adımıdır. Gelecekte ‘Sadece Kişiler’ modunu etkinleştirmek adına Apple ile çalışma fırsatını memnuniyetle karşılarız."

Kullanıcılar, ekranlarında beliren cihaz adını doğrulayarak doğru kişiye gönderim yaptıklarından emin olabiliyor.

Google’ın paylaştığı bilgilere göre, sunulan yenilik çift yönlü bir iletişime olanak tanıyor. Yani sadece Android’den iPhone’a değil, iPhone kullanıcıları da Pixel telefonlara dosya gönderebiliyor. Karşı taraftan dosya alabilmek için Pixel cihazın da bulunabilir modda olması şart koşuluyor.

Öte yandan Google'ın blog yazısında, Apple ile nasıl bir iş birliği yürütüldüğüne dair detay verilmemesi dikkat çekti. Konuyla ilgili Apple cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.