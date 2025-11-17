Menü Kapat
Telefon ve bilgisayarlara zam yolu göründü

TrendForce, 2026 için akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üretim tahminlerini aşağı çekti. Bellek fiyatlarındaki sert artış, özellikle uygun fiyatlı cihazları vuruyor.

Akıllı telefon ve bilgisayar tarafında 2026’ya yaklaşırken, bellek fiyatlarındaki tırmanış üreticileri zorlamaya devam ediyor. TrendForce’un son analizine göre, hem zayıf makroekonomik görünüm hem de jeopolitik belirsizlikler tüketicilerin harcama iştahını iyice azaltmış durumda. Buna bir de DRAM ve NAND fiyatlarındaki yükseliş eklenince, cihaz maliyetleri hızla yukarı çekiliyor. Açıkçası markalar da bu baskıyı satış fiyatlarına yansıtmadan ayakta kalamıyor.

GİRİŞ SEVİYESİ MODELLER EN SERT DARBEYİ ALIYOR

TrendForce, 2026 için küresel akıllı telefon üretim tahminini önceki beklentilerin aksine yüzde 2 aşağı çekti. Asıl darbeyi ise düşük maliyetli modeller alıyor. Çünkü 2025’in son çeyreğinde DRAM kontrat fiyatları yıllık bazda yüzde 75’i aşarak üretim bütçelerini altüst etti. Bu artış, toplam birim maliyetine yüzde 8–10 civarında ek yük bindiriyor.

Belleğin üretim bütçesindeki payı zaten yüzde 10–15 arasında değişiyor. Bu nedenle küçük bir artış bile, özellikle kâr marjlarının çok düşük olduğu giriş segmentinde markaları zorlayabiliyor. Hâliyle üretim paylarının düşmesi, fiyatların ise yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Tedarik tarafında yaşanan sıkışma da küçük üreticileri daha çok zorluyor; büyük markalar ise bu tabloyu fırsata çevirip pazar payını genişletiyor.

NOTEBOOK TARAFINDA DA TABLO FARKLI DEĞİL

Benzer bir baskı dizüstü bilgisayar pazarında da hissediliyor. Şu anda DRAM ve NAND'in dizüstü bilgisayarların BOM (parça maliyeti) içindeki payı yüzde 10–18 bandında. Ancak bellek fiyatlarındaki artış trendinin üst üste devam etmesiyle bu oranın 2026’da yüzde 20’yi aşacağı tahmin ediliyor. Bu maliyet artışının büyük bölümü tüketiciye yansırsa, notebook fiyatlarında yüzde 5–15 arası zam ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

Bu arada sektör, yükselen BOM maliyetlerine ek olarak düşen talep ve kanallardaki baskıyla da uğraşıyor. Markaların bu dönemi sorunsuz atlatabilmesi için stok yönetiminden ürün yapılandırmasına kadar birçok noktada daha hassas adımlar atması gerekecek.

MONİTÖR PAZARI DA DOLAYLI ETKİLENECEK

Monitörler doğrudan bellek maliyetlerinden etkilenmiyor; fakat PC satışlarının zayıflaması, monitör pazarını da sarsabilir. 

