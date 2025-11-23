Sabahları aç karnına bir kaşık tüketmeniz yeterli oluyor! Bu besinler kilo vermeyi hızlandırıyor, vücuttaki yağları yok ediyor

Yumurta: Güne Proteinle Başlangıç Sabahları aç karnına (su ve sirke gibi içeceklerden sonra) tüketilen yumurta, yüksek biyolojik değere sahip proteini sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Protein, vücudun sindirimi için daha fazla enerji (termojenik etki) harcamasına neden olur ve bu da kalori yakımını hızlandırır. Protein ağırlıklı bir başlangıç, gün boyu iştahı kontrol altında tutar ve karbonhidrat ağırlıklı kahvaltılara göre çok daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.