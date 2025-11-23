Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

TOGG T10F performansıyla göz doldurdu! Tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e

Tek depo şarjla İstanbul’dan İzmir’e ulaşan Togg'un yeni modeli T10F, yine dikkatleri üzerine çekti. T10F'in yapılan bu testte yol boyunca ortalama 115 km hızla ilerlediği aktarıldı.

'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası 'un yeni modeli , tek batarya dolumuyla ’dan ’e ulaşmayı başardı. Aracı deneyimleyen İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve Türkiye Gazetesi Yazarı Ali Çelik, Togg'un yeni modelinin dünya pazarındaki rakipleriyle rahatlıkla rekabet edebileceğini söyledi.

TOGG T10F performansıyla göz doldurdu! Tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e

Test sürüşü, basın mensupları ile sosyal medyada otomobil içerikleri üreten influencerların katılımıyla yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel’de gazetecilere teslim edilen araçlar, konvoy halinde yola çıkarak çevre yolunu takip edip Osmangazi Köprüsü üzerinden Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergahını izledi.

TOGG T10F performansıyla göz doldurdu! Tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e

ORTALAMA 115 KM HIZLA GİDİLDİ

Ortalama 115 km hızla ilerleyen 20 adet Togg T10F, tek şarjla İzmir Konak’taki Swiss Otel’e ulaştı. Otelde gazetecileri Togg yetkilileri karşıladı ve sürüşün ardından düzenlenen toplantıda basın mensuplarının değerlendirmeleri alındı.

TOGG T10F performansıyla göz doldurdu! Tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e

"ALMANYA'DA MERCEDES, BMW VE AUDİ'YLE KARŞILAŞTIRILIYOR"

Togg'un T10F modelini test eden Türkiye Gazetesi Otomobil Yazarı Ali Çelik, "Bu sürüş deneyimi bizim için çok faydalı oldu, çünkü tek şarjla İstanbul'dan İzmir'e gelebildiğimizi gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Otomobilleri daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Sosyal medyadaki video kanallarında yabancıların da görüşlerini biliyoruz. Onlar da çok başarılı buluyorlar. Almanya satışları başladı, talep de çok var. Özellikle Alman otomotiv basını Almanya'da Mercedes, BMW, Audi gibi premium modellerle T10F'i ve X'i karşılaştırıyor. Buradaki detayları da yakından görmek bizim için çok iyi oldu" dedi.

TOGG T10F performansıyla göz doldurdu! Tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e

TOGG T10F'İN ÖZELLİKLERİ

Menzil (WLTP) - 623 km'ye kadar, Şarj Süresi - Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj), Motor Seçenekleri - Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0–100 km/s Hızlanma - 4,6 – 7,5 saniye arası (versiyona göre), Maksimum Hız - 200 km/s, Dijital Kokpit - 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran), Bağlantılı Teknolojiler - Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit, Aerodinamik - 0.24 sürtünme katsayısı

#Türkiye
#istanbul
#izmir
#togg
#t10f
#otomotiv
#Elektrikliotomobil
#Teknoloji
