Tam 2 buçuk saatte 4 kişi yakaladı! 115 kiloluk dev kılıç balığı rekor fiyata satıldı

Hatay'da balıkçıların ağına takılan dev kılıç balığı görenleri hayrete düşürdü. Mustafa Oktay isimli balıkçının oltasına bir buçuk metre uzunluğunda tam 115 kilogram ağırlığında bir kılı. balığı takıldı. Dev balığını Oktay 3 arkadaşıyla birlikte 2 buçuk saat süren zorlu bir mücadele sonucunda teknesine çıkarabildi. Usta balıkçı Mustafa Oktay güçlü yapısı ve direnç göstermesiyle bilinen kılıç balığını büyük uğraşlar sonucu çekebildiklerini aktardı. Kıyıya getirildiğinde dört kişinin yardımıyla taşınabilen dev balık, hem boyutu hem de ağırlığıyla bölgede son yılların en dikkat çekici avlarından biri olarak kayıtlara geçti. Dev balık İzmir'de bir işletmeye kilosu 500 TL'den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı.