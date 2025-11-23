Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çalışma süreleri günde 3-4 saate mi düşecek? Uzman isim açıkladı

Kasım 23, 2025 10:29
1
Çalışma süreleri günde 3-4 saate mi düşecek? Uzman isim açıkladı

 Teknolojik gelişmelerin çalışma sürelerini 15-20 yıl içinde kökten değiştirebileceği düşünülüyor. İş gücü dönüşümüne değinen Fütürist Gerd Leonhard, "Önümüzdeki 10, belki 15-20 yıl içinde muhtemelen daha az çalışacağız. Makineler işin çoğunu yapacağından aynı para için günde sadece 3-4 saat çalışabileceğiz" diyor.

2

Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye e-Ticaret Haftası, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla devam ediyor. Geleceğin teknolojisi ve iş gücü dönüşümü konusunda değerlendirmelerde bulunan Fütürist Gerd Leonhard, "Yaklaşık 2030'da neredeyse her şeyi yapabilir hale geleceğiz

3

Beynimizi internete yüklemek gibi şeyler dahil. Ama sonra neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmamız gerekecek. En büyük kaygım, kuralları birlikte belirlemek için yeterince işbirliği yapmıyor olmamız. Sonra iş bir yarışa dönüyor ve çöküş oluyor" diye konuştu.

4

Fütürist Leonhard, teknolojinin gelişiminin meslekler üzerindeki etkilerine değinerek, gelecekte risk altında olabilecek alanlara dikkati çekti. Rutine dayalı işlerin yerinin doldurulabileceğine değinen Leonhard, rapor doldurmak, muhasebe ve vergi işlemleri gibi örnekler verdi. 

5

İşinin yüzde 30'u rutin olan bir kişinin geri kalan zamanında daha iyi işler yapabileceğini, ancak işinin yüzde 90'ı rutin olan birinin işsiz kalabileceğini anlattı ve buna çağrı merkezlerinde çalışanları örnek gösterdi.

6

Arayüz tasarımcıları ve robot denetçileri gibi yeni işlerin ortaya çıkabileceğini kaydeden Leonhard, "Önümüzdeki 10, belki 15-20 yıl içinde muhtemelen daha az çalışacağız. Makineler işin çoğunu yapacağından aynı para için günde sadece 3-4 saat çalışabileceğiz. 

7

O zaman da herkese temel gelir ödeyebilmek için yeterli parayı sağlayacak bir sistemi nasıl kullanacağımızı bulmamız gerekecek. Karlılık artacak, sistemin kazandığı para artacak, bizim de aldığımız payın artması gerekecek. Zor kısım geçiş dönemi olacak. Şu an 30 yaşındaysanız, işinizin gelecekte olup olmayacağını düşünmeniz gerekiyor, çünkü yapay zeka o işi nasıl yapacağını öğreniyor. Makineden daha iyi, daha insan olmayı öğrenmek gerekiyor" dedi.

8

Öngörülerini sürdüren Leonhard, "Bence şu anda karşılığı ödenmeyen çocuk büyütmek, büyükannenle ilgilenmek, yemek yapmak, sosyal hizmetlerde çalışmak ya da insanlara yardım etmek gibi pek çok iş gelecekte ücretli hale gelecek" görüşünü paylaştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.