Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Başkandan 'deprem' açıklaması: İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tablo

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, şehirdeki yapı stokuna ilişkin harita için, "İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık" ifadelerini kullandı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da fay hattı üzerinde 2 bin bina olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başkandan 'deprem' açıklaması: İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tablo
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 15:20

Türkiye'de ağustos ayından bu yana Balıkesir ve çevresinde yaşanan depremler gündem olmaya devam ediyor.

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında ise Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan 5,4'lük sarsıntı, konunun sıcaklığını daha da artırdı.

Bölgeye yakın olan Manisa da Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek şehirlerinde biri.

Bu çerçevede Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkandan 'deprem' açıklaması: İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tablo

'YAPI STOKUMUZUN DURUMU ÜRPERTİCİ'

Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu kentsel dönüşümün risk azaltmadaki önemini anlatarak, "Deprem, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm kurumların işbirliği içinde çözmesi gereken bir konudur. Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.

Başkandan 'deprem' açıklaması: İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tablo

Yapı güvenliği açısından en riskli dönemin 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalar olduğunu belirten Dutlulu, "2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'FAYIN ÜZERİNDE 2.000 BİNA VAR'

Toplantıda konuşan Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, önemli bir tehlikeye dikkat çekti.

Manisa merkezinden aktif bir fay hattının geçtiğine işaret eden Tatar, "Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var." dedi.

Fatın üzerinde çok sayıda bina olduğunu söyleyen Tatar, "Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık bin 500-2 bin civarında bina mevcut" ifadelerini kullandı.

Başkandan 'deprem' açıklaması: İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tablo

Toplantıda, Manisa'da İRAP kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar, koordinasyon gerektiren konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Bursa'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi duyurdu
ETİKETLER
#afad
#türkiye depremi
#kentsel dönüşüm
#Manisa Deprem Riski
#Yapı Güvenliği
#Deprem Tehlikesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.