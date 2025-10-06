CHP'ye üye olan Ayşe Kulin kimdir? Ayşe Kulin'in en çok okunan kitabı ve eserleri

Kategoriler
Eserleri ile adından söz ettiren Ayşe Kulin, CHP'ye üye olurken rozetini Özgür Özel taktı. Kulin'in eserleri ve kitapları da dikkat çekti.
Biyografik eserleri ve romanları ile adından söz ettiren Ayşe Kulin, çeşitli ödüller kazandı. Adı: Aylin kitabı ile başarılarını gösteren ismin birçok öykü ve kitabı da senaryolaştırılarak sinemaya geldi. 26 Ağustos 1941 tarihinde İstanbul'da doğan isim Ankara'da Doğuş Sanat Galerisi'nde yöneticilik yaptı. 1967'de İstanbul'a yerleşti.
Koleji bitirmesinin ardından Mehmet Sarper ile evlendi ve eşi ile birlikte Londra'ya giden isim, London School of Economics'te özel öğrenci olarak sosyoloji dersleri aldı. Bu evlilikten Mete ve Ali adında iki oğulları oldu. 1967'de Eren Kemahlı ile ikinci evliliğini yapan ismin Kerim ve Selim adında iki oğlu oldu. Kulin, 1977 yılında ikinci evliliğinin de sonlanmasının ardından çalışma hayatına başladı. Ayşe Kulin, "1985’den beri can yoldaşım, hayat arkadaşım , sevgili Engin’imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar ışıklar içinde uyusun. Ayşe K" notunu düştü.
1984: Güneşe Dön Yüzünü, (öykü)
1996: Bir Tatlı Huzur, (biyografi)
1997: Adı: Aylin, (biyografik roman)
1998: Geniş Zamanlar, (öykü)
1998: Foto Sabah Resimleri, (öykü)
1999: Sevdalinka, (roman)
2000: Füreya, (biyografik roman)
2001: Köprü, (roman)
2002: Nefes Nefese, (roman)
2002: İçimde Kızıl Bir Gül Gibi, (deneme)
2002: Babama, (otobiyografi)
2004: Kardelenler, (araştırma)
2004: Gece Sesleri, (roman)
2005: Bir Gün, (roman)
2007: Bir Varmış Bir Yokmuş, (öykü)[15]
2008: Veda,[16] (roman), 2008.[17]
2008: Sit Nene'nin Masalları, (çocuk kitabı)
2008: Umut, (roman)[18]
2009: Taş Duvar Açık Pencere, (derleme)
2009: Türkan, (biyografik roman)
2011: Hayat - Dürbünümde Kırk Sene (1941-1964), (biyografik roman)
2011: Hüzün - Dürbünümde Kırk Sene (1964-1983), (biyografik roman)
2011: Gizli Anların Yolcusu, (roman)
2012: Bora'nın Kitabı, (roman)
2012: Saklı Şiirler, (şiir)
2013: Dönüş, (roman)
2014: Hayal, (biyografik roman)
2014: Handan, (roman)
2015: Tutsak Güneş, (roman)
2016: Kanadı Kırık Kuşlar, (roman)
2017: Kördüğüm, (roman)
2018: Son, (roman)
2019: Her Yerde Kan Var, (roman)
2021: Hazan, (otobiyografik roman)
2022: Taksiii
2023: Yarın Yok
2024: 4 Gün 3 Gece
2025: Aylardan Kasım Günlerden Perşembe