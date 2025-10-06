Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Bugün İzmir'de yağmur var mı? Siklon dalgası Yunanistan'dan yola çıktı

Yunanistan'dan yola çıkan siklon dalgası beklenirken Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor. Siklon dalgasının ardından sağanak yağışın etkili olması beklenirken bugün İzmir'de yağmur var mı merak edildi. MGM verilerine göre bugün ve yarın yağış olacak yerler belli oldu.

Bugün İzmir'de yağmur var mı? Siklon dalgası Yunanistan'dan yola çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre İzmir'de yağmur yağacak mı belli oldu. Bugün Ege ve Marmara bölgesinde etkili olması beklenen siklon dalgası, serin hava oluşturacak.

BUGÜN İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI 6 EKİM?

MGM verilerine göre 6 Ekim Pazartesi günü, akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar gece 19 derecelere inerken sabaha kadar yağmur etkili olacak. Nem oranı 81-91 aralığında seyir ederken pazartesi günü 18.00 itibarıyla İzmir'de yağışın başlaması öngörülüyor. Uyarılara göre İzmir'de yarın da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yunanistan'dan gelen siklon dalgası etkisini gece boyunca gösterecek.

Bugün İzmir'de yağmur var mı? Siklon dalgası Yunanistan'dan yola çıktı

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde ılık bir hava olurken AKOM, yarın için uyarıda bulundu. İstanbul'da yarın gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağmur beklentisi bulunuyor. AKOM uyarılarına göre yarın sıcaklıklar 12 dereceye kadar inerken kış aylarının serinliği başlayacak.

Bugün İzmir'de yağmur var mı? Siklon dalgası Yunanistan'dan yola çıktı

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi
Süper hücre fırtınası nedir, tehlikeli mi? Süper hücre olunca ne olur?
