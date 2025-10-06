Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Araçla takip etti, önlerini kesip rastgele ateş açtı! Husumetlisi yerine başka birini öldürdü

Denizli'de uzun bir süre takip ettiği aracın önünü kesen saldırgan, araçtan inen 3 kişiye tüfekle rastgele ateş etti. Husumetlisi yerine yanında çalışan mermer ustasını öldüren ve 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı prefabrik evde yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 14:53

'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda; E.Ş. isimli şahıs, plakasını söktüğü kamyonetle, müteahhit Zeki Önel'in kullandığı otomobili bir süre takip etti. Akça Caddesi'nde hızını artıran kamyonet, otomobilin önünü kesti.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Araçtan inen E.Ş., otomobilden dışarıya çıkan müteahit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve iş adamlarının işlerini yapan Kadir Kaya'ya (32) doğru ateş açtı.

Araçla takip etti, önlerini kesip rastgele ateş açtı! Husumetlisi yerine başka birini öldürdü

ARACINI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

Kurşunların havada uçuştuğu olayın ardından E.Ş., bölgeye geldiği aracı yerinden bırakarak kayıplara karıştı. Saldırı sonucu Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Zeki Önel ve Tahir Önel ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçla takip etti, önlerini kesip rastgele ateş açtı! Husumetlisi yerine başka birini öldürdü

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Araçla takip etti, önlerini kesip rastgele ateş açtı! Husumetlisi yerine başka birini öldürdü

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardında şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı güzergah üzerindeki kameraları anbean inceleyen ekipler, cinayet zanlısı E.Ş.'yi Karahasanlı Mahallesi'nin bahçe içerisindeki prefabrik evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonla E.Ş., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Araçla takip etti, önlerini kesip rastgele ateş açtı! Husumetlisi yerine başka birini öldürdü

ASIL HEDEFİNDE İŞ ADAMI VARDI

Öte yandan, cinayet zanlısı E.Ş.'nin saldırıdaki asıl hedefinin alacak verecek meselesi yüzünden husumetli bulunan iş adamı Zeki Önel'in olduğu, mermer ustası Kadir Kaya'yı ise kavgayı engellemek isterken vurduğu iddia edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasksız ve abartı egzozlu motor kullandı, cezadan kaçamadı!
Daha 16 yaşındalar... Kız meselesi yüzünden bıçakla saldırdı: Biri yoğun bakımda, diğeri cezaevinde
Eski eşten sokak ortasında pompalı dehşet! 'Kafasına sıkacağım'
ETİKETLER
#denizli
#cinayet
#olay
#şüpheli
#Yakalanma
#Araba Kurtarma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.