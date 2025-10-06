Araçla takip etti, önlerini kesip rastgele ateş açtı! Husumetlisi yerine başka birini öldürdü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda; E.Ş. isimli şahıs, plakasını söktüğü kamyonetle, müteahhit Zeki Önel'in kullandığı otomobili bir süre takip etti. Akça Caddesi'nde hızını artıran kamyonet, otomobilin önünü kesti.
Araçtan inen E.Ş., otomobilden dışarıya çıkan müteahit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve iş adamlarının işlerini yapan Kadir Kaya'ya (32) doğru ateş açtı.
Kurşunların havada uçuştuğu olayın ardından E.Ş., bölgeye geldiği aracı olay yerinden bırakarak kayıplara karıştı. Saldırı sonucu Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Zeki Önel ve Tahir Önel ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayın ardında şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı güzergah üzerindeki kameraları anbean inceleyen ekipler, cinayet zanlısı E.Ş.'yi Karahasanlı Mahallesi'nin bahçe içerisindeki prefabrik evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonla E.Ş., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, cinayet zanlısı E.Ş.'nin saldırıdaki asıl hedefinin alacak verecek meselesi yüzünden husumetli bulunan iş adamı Zeki Önel'in olduğu, mermer ustası Kadir Kaya'yı ise kavgayı engellemek isterken vurduğu iddia edildi.