Hava Durumu
18°
Araştırma: Yapay zeka 10 yıl içinde ABD'de 100 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Yapay zekanın ABD'de hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Araştırma: Yapay zeka 10 yıl içinde ABD'de 100 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
ABD'de Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesindeki Demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu.

Amerikan Axios sitesinin haberine göre Komitedeki Demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

HEM BEYAZ YAKA HEM MAVİ YAKA

Buna göre, yapay zekanın ABD'de hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte ABD'de 100 milyon kişinin işinin tarafından üstlenileceği öngörüldü.

Araştırma: Yapay zeka 10 yıl içinde ABD'de 100 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Bu durumu eleştiren Demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yatırımların yalnızca verimliliği artırmayı değil aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor.

'İYİ MAAŞLI İŞLERİ ORTADAN KALDIRACAK'

Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı, Demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor.

Araştırmayı yürüten Senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, "Bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri, on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak." dedi.

Öte yandan , ABD'nin yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor.

