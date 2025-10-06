Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Süper hücre fırtınası nedir, tehlikeli mi? Süper hücre olunca ne olur?

İstanbul'da etkili olması beklenen süper hücre, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Yaz mevsiminin sona ermesiyle beraber serin havalar gelirken İstanbul için süper hücre uyarısı dikkat çekti.. Süper hücre fırtınası nedir merak edilirken uyarılar da artıyor. İstanbullular dikkat!

Süper hücre fırtınası nedir, tehlikeli mi? Süper hücre olunca ne olur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
13:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
13:52

Son günlerde ülkemizde etkili olan serin havalarla beraber yaz ayları sona eriyor. Ekim ayına girmemizle beraber sıcaklıklar düştü. Beklenen süper hücre fırtınası ise dikkat çekti.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NEDİR, NE DEMEK?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimi olarak tanımlanıyor. Az Yağışlı, Klasik ve Bol Yağışlı olmak üzere 3'e ayrılıyor.

Süper hücre fırtınası nedir, tehlikeli mi? Süper hücre olunca ne olur?

SÜPER HÜCRE FIRTINASI TEHLİKELİ Mİ?

Süper hücre, içinde “mezosiklon” adı verilen dönerek yükselen bir hava sütunu olan büyük gök gürültülü fırtına olarak tanımlanıyor. Dönüş hareketi fırtınayı diğerlerinden ayırırken güçlü olarak ortaya çıkar.

Sıcak, nemli hava ile soğuk, kuru hava tabakasının birbirine karıştığı bölgelerde meydana gelen süper hücre, aşırı rüzgar nedeniyle tehlikelidir. Ülkemizde genelde İç Anadolu, Trakya ve Güney Marmara bölgelerinde görülüyor. Uyarı yapılması durumunda dışarıda fazla durmamak, ağaç ve elektrik direklerinden uzak durmak ve araçlaysak güvenli bölgede beklemeliyiz.

Süper hücre fırtınası nedir, tehlikeli mi? Süper hücre olunca ne olur?

SÜPER HÜCRE OLUNCA NE OLUR?

Süper hücre olduğunda küçük hortumlar oluşabilir ve ciddi hasar meydana gelebilir. Büyük dolu tanelerinin yanında arabalar, çatılar hasar görebilir. Kısa süre içerisinde aşırı yağış olması nedeniyle ani sel riski de bulunuyor. Güçlü rüzgarların olmasından dolayı ağaç, direkler ve çatılar uçabilir. Bu nedenle uyarı yapılması durumunda güvenli bölgelerde beklemek gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Kütahya Gediz’de vatandaşların yağmur duasının ardından yağmur yağdı
Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi
