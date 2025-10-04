Kütahya Gediz’de vatandaşların yağmur duasının ardından yağmur yağdı

Eskigediz beldesine bağlı Akçaalan Mahallesi’ndeki çim sahada düzenlenen yağmur duasına Gediz Müftüsü Sebahattin Turan öncülük etti. Kadın-erkek tüm Akçaalanlılar, duaya katılarak hep bir ağızdan “amin” dedi.

Mart ayından bu yana yağmur beklediklerini belirten Halil Oyan, “Gediz Akçaalan’da yağmur duası için toplandık. Mart’tan beri yağmur yağmadı. Duamıza Kütahya, İzmir ve Almanya’dan hemşerilerimiz de katıldı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlı ve bereketli yağmurlar nasip etsin” dedi. Akçaalan eski Belediye Başkanı Hüseyin Tanrıkulu ise, “Biz yağmur duasına çıkmadan yağmur yağmaz. Yıllardır böyle, Rabbimize şükürler olsun, rahmetini esirgemedi” diye konuştu.

ÇORBA VE KAVURMA İKRAMI YAPILDI

Duanın ardından yağan yağmur, katılımcıları sevince boğdu. Tören sonrası çorba, kavurma, pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Etkinliğe Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Aslan, MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın, Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, Gediz Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın, Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, daire amirleri, muhtarlar ve çevre köylerden binlerce kişi katıldı.