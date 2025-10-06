Arabasını 10 çuval fındığa satıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Çarşamba ilçesinde yaşan Aydın Özkurt arabasının satılması için ilginç bir yönteme başvurdu. Satılığa çıkardığı arabasının üzerine kartona "10 çuval fındığa araba" yazarak görenlerin dikkatini çekerek tebessüm ettirdi. Özkurt, fındığı 50 randıman gelen ve ortalama 10 çuval fındık karşılığında aracını takas etmek istediğini belirterek dikkatleri üzerine çekti.

"10 ÇUVAL FINDIĞA AUDİ"

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Aydın Özkurt, "Fındık fiyatlarının yükselmesiyle beraber 230 bin TL eden 50 randıman gelen, yaklaşık on çuval fındığa karşılık aracımı satılığa çıkardım. Direkt para olarak söylediğimde insanların fazla dikkatini çekmiyor. 10 çuval fındık olarak söyleyince her gelen resmini çekiyor, arayıp soruyor. Daha dikkat çekici olduğu için bu şekilde yaptım. Bir haftadır arabamda bu yazı var. Sosyal medyada çok fazla mesaj var. Tofaş fiyatına Audi marka arabamı satıyorum" ifadelerini kullandı.