18°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Arabasını 10 çuval fındığa satıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arabasını satmak isteyen vatandaşın uyguladığı ilginç yöntem sosyal medyada gündeme oturdu. Arabasının üzerine kartona "10 çuval fındığa araba" yazan Aydın Özkurt "yaklaşık on çuval fındığa karşılık aracımı satılığa çıkardım" ifadelerini kullandı.

Arabasını 10 çuval fındığa satıyor! Nedeni şaşkına çevirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
14:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
14:59

Çarşamba ilçesinde yaşan Özkurt arabasının satılması için ilginç bir yönteme başvurdu. Satılığa çıkardığı arabasının üzerine kartona "10 çuval fındığa araba" yazarak görenlerin dikkatini çekerek tebessüm ettirdi. Özkurt, fındığı 50 randıman gelen ve ortalama 10 çuval karşılığında aracını etmek istediğini belirterek dikkatleri üzerine çekti.

Arabasını 10 çuval fındığa satıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

"10 ÇUVAL FINDIĞA AUDİ"

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Aydın Özkurt, "Fındık fiyatlarının yükselmesiyle beraber 230 bin TL eden 50 randıman gelen, yaklaşık on çuval fındığa karşılık aracımı satılığa çıkardım. Direkt para olarak söylediğimde insanların fazla dikkatini çekmiyor. 10 çuval fındık olarak söyleyince her gelen resmini çekiyor, arayıp soruyor. Daha dikkat çekici olduğu için bu şekilde yaptım. Bir haftadır arabamda bu yazı var. Sosyal medyada çok fazla mesaj var. fiyatına marka arabamı satıyorum" ifadelerini kullandı.

Arabasını 10 çuval fındığa satıyor! Nedeni şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#aydın
#fındık
#audi
#takas
#tofaş
#Otomobil Satışı
#Yaşam
TGRT Haber
