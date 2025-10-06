Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede 2025? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?

Adana'da ilk olarak 2017 yılında düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek. Birçok ünlü şefin katılacağı Adana Lezzet Festivali'nin detayları belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede olduğu merak ediliyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN 2025?

Adana Lezzet Festivali her yıl ekim ayında düzenleniyor. Festivalin resmi sosyal medya hesabından açıklanan bilgilere göre bu yıl ise Adana Lezzet Festivali 10-11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE 2025?

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta düzenlenecek. Festival kapsamında vatandaş yemek atölyelerine, söyleşilere ve ünlü şeflerin seminerlerine katılabilecekler.

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Adana Lezzet Festivali'ne vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabiliyor. Festival kapsamında kentin yöresel lezzetleri sergilenecek. Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen festivale yüzbinlerce vatandaşın katılım göstermesi bekleniyor.