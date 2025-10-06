Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede 2025? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl 9'uncusu düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle beklenen 2025 Adana Lezzet Festivali'nin tarihi belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacağı merak ediliyor.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede 2025? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?
06.10.2025
06.10.2025
saat ikonu 15:17

'da ilk olarak 2017 yılında düzenlenen Uluslararası Adana Festivali bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek. Birçok ünlü şefin katılacağı Adana Lezzet Festivali'nin detayları belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede olduğu merak ediliyor.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede 2025? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN 2025?

Adana Lezzet Festivali her yıl ayında düzenleniyor. Festivalin resmi sosyal medya hesabından açıklanan bilgilere göre bu yıl ise Adana Lezzet Festivali 10-11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede 2025? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE 2025?

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana'nın ilçesinde bulunan Merkez Park'ta düzenlenecek. kapsamında vatandaş yemek atölyelerine, söyleşilere ve ünlü şeflerin seminerlerine katılabilecekler.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede 2025? Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi?

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Adana Lezzet Festivali'ne vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabiliyor. Festival kapsamında kentin yöresel lezzetleri sergilenecek. Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen festivale yüzbinlerce vatandaşın katılım göstermesi bekleniyor.

#adana
#festival
#seyhan
#lezzet
#ekim
#Adana Lezzet Festivali
#Aktüel
