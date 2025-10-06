Özgürlük Filosu her şeyi göze aldı, Gazze'ye doğru ilerliyor: 25 farklı ülkeden 92 kişi

Küresel Sumud Filosu'nda bulunanların İsrail askerleri tarafından alıkonulması Gazze için yola çıkan bir başka filo olan Özgürlük'ü durdurmadı. 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor. FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

''GAZZE KUŞATMASINI KIRMAK İÇİN DENİZE AÇILDIK''

Habib, filodaki "Vicdan" (Conscience) gemisinin kaptanı olduğunu ve Gazze sahiline ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi. Kaptan köşkündeki pencereleri işaret eden Habib, pencerelerden, kuşatmaya karşı yelken açan diğer gemilerin görülebildiğini bildirdi.

Gazze sahiline 1 Ekim'de yaklaşan ve İsrail tarafından gözaltına alınan Küresel Sumud Filosunu anımsatan Habib, "Kalbimiz o insanlarla birlikte" diyerek, bazılarının serbest bırakıldığını ve bazılarının ise halen gözaltında olduğunu söyledi.

İsrail'de gözaltında tutulan 10 bini aşkın Filistinli için de endişeli olduklarını kaydeden Habib, şunları söyledi:

"Biz bir sonraki dalgayız. Tek bir filo yok. Dünya çapında Gazze'deki soykırım konusunda gerçekten endişeli çok sayıda insan var. Hükümetlerimiz harekete geçti, dünya halkları sokaklara döküldü ve biz de Gazze kuşatmasını kırmak için denize açıldık."

25 FARKLI ÜLKEDEN 92 KİŞİ

Vicdan gemisindeki duruma değinen Habib, "Gemideki ruh hali oldukça iyi. 25 farklı ülkeden 92 kişiyiz. Misyonumuz konusunda çok olumlu hissediyoruz ve Gazze'ye kesinlikle varmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Habib, önceki filoların akıbetine de değinerek, "İsrail tarafından durdurulma riskinin farkındayız. Ama caydırılamayız" diyerek Gazze kıyılarına ulaşmaya kararlı olduklarını söyledi.

''GAZZELİLERE UNUTULMADIKLARINI GÖSTERMEK İSTİYORUZ''

İsrail soykırımına karşı duruş gösterilmesi gerektiğini kaydeden kaptan Habib, şunları kaydetti:

"Gazze'nin unutulmadığını dünyaya göstermek istiyoruz. Gazze halkına unutulmadıklarını göstermek istiyoruz. Onların yanında olmak ve soykırıma karşı güçlü durmak istiyoruz. Bir duruş sergilememiz gerekiyor."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.