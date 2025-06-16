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 | Murat Makas

Çarşamba'da Eren ve Emre Kılıç kardeşlerin davasında yeni gelişme: Katil zanlısı ve arkadaşları için istenen ceza belli oldu

Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti ve kıskançlık iddiaları sebebiyle pompalı tüfekle 2 kardeş Eren ve Emre Kılıç'ı öldüren şahıs İbrahim A. ve olaya karışan 3 arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Katil zanlısı İbrahim A. ve diğer şahısların savcı tarafından verilen mütaalada 2 kez müebbet hapsi istendi.

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Çarşamba'da Eren ve Emre Kılıç kardeşlerin davasında yeni gelişme: Katil zanlısı ve arkadaşları için istenen ceza belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 20:15

Samsun'un Çarşamba ilçesi Demirli Mahallesi'nde geçen yıl 14 Temmuz gecesi saat 23.45'te bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. köyün karanlık bölgesinde pompalı tüfekle Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç'a (31) pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Kılıç kardeşlerin yanı sıra İbrahim A.'nın arkadaşları Zafer E.T. (20) ve Gökhan İ. de yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.

Çarşamba'da Eren ve Emre Kılıç kardeşlerin davasında yeni gelişme: Katil zanlısı ve arkadaşları için istenen ceza belli oldu

SALDIRGANLARA HEMEN DAVA AÇILDI

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan İbrahim A., Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. Çarşamba Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T., daha sonra cezaevinden tahliye oldu. Tutuklu sanık İbrahim A. ile tutuksuz olan Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Çarşamba'da Eren ve Emre Kılıç kardeşlerin davasında yeni gelişme: Katil zanlısı ve arkadaşları için istenen ceza belli oldu

KATİL ZANLISININ İDDİALARI

Davanın son duruşmasına Kırşehir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vererek çeşitli iddialarda bulunan İbrahim A., "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Ancak bu olaya beni çağıran onlardı. Beni burada darbettiler. Kendi kontrolümü kaybettim ve eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Ben kendi canımı kurtardım. Meşru müdafaa sınırları kapsamında eylem değerlendirilmelidir. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Keşke ben ölseydim bu olay olmasaydı. Çok kötü durumdayım, kendimi toparlayamadım. Karşı taraftan tekrardan özür diliyorum" dedi.

Çarşamba'da Eren ve Emre Kılıç kardeşlerin davasında yeni gelişme: Katil zanlısı ve arkadaşları için istenen ceza belli oldu

İŞTE İSTENİLEN CEZA

Savcı mütaalasında İbrahim A.'nın 2 kardeşi öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına, tutuksuz 3 kişinin de cinayete yardım etmekten 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma karar verilmek üzere 3 Temmuz tarihine ertelendi.

''OĞULLARIMA PUSU KURDULAR!''

İlk duruşmada 3 çocuk annesi Saliha Kılıç, iki oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, "Oğullarım muhtar seçimi tartışması ve sonrasında yaşanan tartışmalar nedeniyle köyün karanlık tarafına çağrıldı. Eşim de olay yerine sonradan gitmiş. Benim oğullarıma pusu kurdular. Benim ekmeğimi yedi evimde kaldılar ama benim oğullarımı acımasızca vurdular. Ana yüreğim dayanmıyor hakkımı helal etmiyorum hiçbirine. Çocuklarımın mezarına gittikçe acım daha da katlanıyor. Ben çocuklarıma bir daha asla sarılamayacağım ama o ne kadar ceza alırsa alsın yaşıyor olacak." demişti. Olaydan aylar sonra acılı baba Ertuğrul Kılıç da vefat etti.

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