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Çocukların hali görenleri ürküttü: Vatandaşlar tepki gösterdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Kasım 2024 02:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 02:48

Muğla'da karayolunda çocukları umursamadan karayoluna bırakan ailelere tepki yağıyor. Adeta ölümle dans eden küçücük çocuklar dilencilik yapmak için araçların arasında geziniyor. O anlar telefon kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Meşelik ve Boğaziçi kavşaklarında çocuk dilenciler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ebeveynlerinin canlarını hiçe sayarak araçların arasına gönderdiği 5 ila 6 yaşları arasındaki çocuklar her an ölüm riskiyle burun buruna geliyor. Tırların bile kör noktalarından bilinçsizce geçen çocuklar için kaygılanan vatandaşlar bu duruma çözüm bulunması için yetkililere sesleniyor.

Çocukların hali görenleri ürküttü: Vatandaşlar tepki gösterdi - 1. Resim

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Bölgeden geçen vatandaşlar, her an bir kazanın yaşanabileceği ve çocuklara bir zarar gelebileceği endişesi taşıdıklarını dile getirdi. Küçük yaştaki çocukların sokakta dilenmesinin can güvenlikleri açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu konuda yetkililerin ve sosyal hizmetlerin devreye girmesini istedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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