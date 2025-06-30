Seferihisar'da alevler yerleşim yerinde: Ekipler evleri boşalttırıyor

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki orman yangınında alevler Atatürk Mahallesi'ne ulaştı. AFAD ve jandarma ekipleri vatandaşları anons ve düdüklerle uyararak evlerinden çıkmaya çağırıyor.

Bugün de gün boyu süren yangın akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi’nde bulunan evlere alevler yaklaştı. Evini tahliye eden vatandaşlardan Necati Karaçalı, "Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Çok alışmıştık buralara. Ekipler tahliye etmemizi istediler boşaltın dediler şimdi boşaltıyoruz evleri" diye konuştu.

Araçlarına binen vatandaşlar mahalle çıkışında adeta konvoy oluşturdu. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri geçişleri güvenli bir şekilde sağladı. Öte yandan jandarma ekipleri evlerde kalan hayvanları da kurtardı.