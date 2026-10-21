Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

LİSTENİN 25. SIRASINDA BAYRAKTAR AİLESİ VAR

Bayraktar ailesi 5,2 milyar dolarlık servetiyle listenin 25. sırasında yer aldı.

Listenin ilk 30'una giren Türk isimlerden biri de 5,2 milyar dolarla 25. sıradaki Bayraktar ailesi oldu. Aileyi hemen ardından 5,1 milyar dolarlık servetle Murat Ülker takip ediyor.

Aradaki fark yalnızca 100 milyon dolar olduğu için iki isim sıralamada arka arkaya yer aldı.

Murat Ülker 5,1 milyar dolarla 26. sırada, onu Kazancı'dan Eczacıbaşı ailesine uzanan isimler izliyor.