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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:34
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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

Orta Doğu’nun en zengin aileleri ve iş insanları Forbes tarafından açıklandı. Ekim 2026 tarihinde kayıtlı servetleri esas alınarak hazırlanan listeye Türkiye’den 11 isim girdi. Türk iş insanları ve ailelerin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, Orta Doğu’nun en zenginleri listesinin 5. sırasında yer alan isim dikkat çekti.

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

İş dünyasından haberleri kamuoyu ile paylaşan prestijli dergi Forbes, Orta Doğu’nun en zengin isimlerini açıkladı. Listede 8 farklı ülkeden isimler yer alırken, toplam servet ise 361,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

LİSTENİN ZİRVESİNDE İSRAİLLİ AİLE VAR

Orta Doğu’nun en zenginleri listesinin zirvesinde İsrailli Ofer ailesi 69,1 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Ailenin serveti, listedeki toplam 361,9 milyar dolarlık büyüklüğün yaklaşık yüzde 19'unu oluşturuyor.

Suudi Arabistan'dan Alwaleed bin Talal 25,9 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada BAE'li Sajwani ailesi (17,1 milyar dolar), dördüncü sırada ise Mısır'ın Sawiris ailesi (16,4 milyar dolar) bulunuyor. Birinci ile ikinci arasındaki fark ise 43 milyar doları aşıyor.

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

5. SIRADA BİR TÜRK VAR

ABD merkezli Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya, 10,7 milyar dolarlık servetiyle genel sıralamada beşinci basamağa yerleşti. Böylece Türk isimler arasında açık ara önde olan Ulukaya, listenin ilk beşine giren tek Türk oldu.

Ulukaya'nın hemen üstünde Sawiris ailesi (16,4 milyar dolar), altında ise Sulaiman Al Habib (10,1 milyar dolar) bulunuyor. Al Habib'i 9,2 milyar dolarla Al Muhaidib ailesi, 8,7 milyar dolarla Yuri Milner ve Federmann ailesi, 7,4 milyar dolarla da Mikati ailesi izliyor.

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

11. SIRADA KOÇ AİLESİ

Koç ailesi 7,4 milyar dolarla 11., Şahenk ailesi 6,9 milyar dolarla 16. sıraya yerleşti.

Ulukaya'nın ardından gelen en büyük Türk serveti, 7,4 milyar dolarla genel sıralamada 11. basamağa oturan Koç ailesine ait. 

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

Şahenk ailesi ise 6,9 milyar dolarla 16. sırada bulunuyor. İki aile arasındaki fark yalnızca 500 milyon dolar.

Listede ilk 20'ye giren Türk isimler Ulukaya, Koç ve Şahenk ailesiyle sınırlı kaldı.

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

LİSTENİN 25. SIRASINDA BAYRAKTAR AİLESİ VAR

Bayraktar ailesi 5,2 milyar dolarlık servetiyle listenin 25. sırasında yer aldı.

Listenin ilk 30'una giren Türk isimlerden biri de 5,2 milyar dolarla 25. sıradaki Bayraktar ailesi oldu. Aileyi hemen ardından 5,1 milyar dolarlık servetle Murat Ülker takip ediyor.

Aradaki fark yalnızca 100 milyon dolar olduğu için iki isim sıralamada arka arkaya yer aldı.

Murat Ülker 5,1 milyar dolarla 26. sırada, onu Kazancı'dan Eczacıbaşı ailesine uzanan isimler izliyor.

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

Murat Ülker 26. sırada yer alırken, Türkiye'den listeye giren diğer isimler şöyle sıralandı:

Şaban Cemil Kazancı 4,3 milyar dolarla 30.,

Erman Ilıcak 3,5 milyar dolarla 34.,

Hamdi Akın ve ailesi 2,7 milyar dolarla 39.,

 

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Orta Doğu'nun en zenginleri listesi açıklandı: Türkiye'den 11 iş insanı devler arasında

Feridun Geçgel 2,6 milyar dolarla 40.,

Topbaş ailesi 2,5 milyar dolarla 43. ve

Eczacıbaşı ailesi 2,3 milyar dolarla 46. basamakta.

Türkiye'den listeye giren 11 ismin toplam serveti 53,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, sıralamadaki toplam servetin yaklaşık yüzde 14,7'sine denk geliyor.

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