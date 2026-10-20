Ambulans gelene kadar yaralıyı yağmurdan korudu: Fedakâr Polis Şerife Nur Can'ın duyarlı davranışı ödüllendirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan polis memuru Şerife Nur Can trafik kazasında yaralanan kişiyi yağmurdan korumak için ambulans gelene kadar yaralıya şemsiye tuttu. Yürekleri ısıtan o anlar, kamera ile kayıt altına alınırken, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstermiş olduğu ince, duyarlı eve insani yaklaşımdan dolayı tebrik etti. İnegöl Kaymakam Ayhan Akpay da düzenlenen törenle Şerife Nur Can'a ödül verdi.