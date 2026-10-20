Hastane önünde korkutan kaza: Sola dönmek istedi, arkadan gelen araca böyle çarptı

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İstanbul
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağ şeritte ilerlerken sola dönmek isteyen araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, özel hastanenin önündeki otoparka girerek park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza anı, arkadan gelen aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı