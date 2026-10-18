Çocuğunu göremeyen anne dehşet saçtı: Polisler ikna etmek için bir saat çalıştı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 35 yaşındaki Demet Ö., boşanma aşamasındaki eşinin kendisine çocuğunu göstermemesi üzerine, bıçak alarak dışarı çıktı. Öfkeli anne, yolun ortasında bıçağı kendi boğazına dayadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadın ile iletişim kurarak vazgeçirmeye çalışırken, yaşanan olaya tanıklık eden yüzlerce vatandaş, yağmurlu havaya rağmen olayları resmen film izler gibi izledi. 35 yaşındaki kadın, 1 saatlik ikna çabaları sonrası elindeki bıçağı bıraktı. Durumu gören meraklı kalabalık, polise alkış tuttu. O anlar anbean kameraya yansıdı.