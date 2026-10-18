Bartın ırmağı kızıla büründü: Coşan dere tarım arazilerini yuttu

Bartın'da kuvvetli sağanağın ardından merkeze bağlı Arıt köyünden geçen derenin Çöme Boğazı mevkiinde sular yükseldi. Sular nedeniyle dere taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları sular altında kaldı. Şiddetli akan derenin taşıdığı toprak, Bartın Irmağı'nın rengini kırmızıya çevirirken, yoldan geçen vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.