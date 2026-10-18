Zincir market açılışında indirim izdihamı: Kuyruk böyle görüntülendi

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İstanbul
Ataşehir’de 10 bin metrekarelik dev zincir market açıldı. İndirim için hava aydınlanmadan kuyruğa giren vatandaşlar açılışla birlikte markete hücum etti. Mağazanın açılmasını bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk dron ile görüntülendi. İlk günde 60 bine yakın ziyaretçinin akın ettiği açılışta, dünyaca ünlü markaların yüklü indirimleri adeta izdihama neden oldu.