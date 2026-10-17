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Benzine 4,30 lira indirim geliyor! Tarih belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:04
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1
benzin indirim

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek indirim geliyor. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren 4,30 TL indirim yapılması bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor. Peki, indirim pompaya ne zaman yansıyacak?

 

2
Küresel piyasalarda brent petrol

Küresel piyasalarda brent petrolün gerilemesi akaryakıt fiyatlarına sirayet ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,30 TL indirim yapılması bekleniyor.

3
Motorin grubunda

Motorin grubunda ise 19 Ekim Pazartesi günü için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

4
nihai kararın üst makamlar

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve hangi tutarda uygulanacağına dair son karar için üst makamların onayı bekleniyor.

5
MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Motorin grubunda ise 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
 

6
benzin grubunda indirim yönlü değer

Paylaşılan verilere göre, benzin grubunda indirim yönlü değer 4,35 TL, motorin grubunda ise 1 TL olarak belirtilirken, pompaya yansıyacak nihai tutar ve uygulama zamanı için resmi kararın netleşmesi bekleniyor.
 

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