Benzine 4,30 lira indirim geliyor! Tarih belli oldu

Küresel piyasalarda brent petrolün gerilemesi akaryakıt fiyatlarına sirayet ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,30 TL indirim yapılması bekleniyor.