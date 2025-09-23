Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Banu İriç

Danıştay 9. Daire Başkanı acılı baba: Gençbay: 'Bıçak kemiğe dayandı'

Bolu'da 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9'uncu Daire başkanı Abdurrahman Gençbay duruşma çıkışı Danıştay 1'inci daireye seslendi. "Artık bıçak kemiğe dayandı" diyen Gençbay dosyaların bekletilmeden yargı önünün açılmasını istedi.

Danıştay 9. Daire Başkanı acılı baba: Gençbay: 'Bıçak kemiğe dayandı'
'da Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu organize kötülüğü yapanların, yapanlara yardım edenlerin hepsinin suçlu kim varsa hepsini önünde hesap vermesini bekliyoruz. Acılı ailelerimizin de 78 canımızın da beklentisi budur" dedi.

Danıştay 9. Daire Başkanı acılı baba: Gençbay: 'Bıçak kemiğe dayandı'

DANIŞTAY 1'İNCİ DAİREYE SESLENDİ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmanın ikinci gününe, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Dün görülen duruşmada sanıklar, davaya, birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı.

Danıştay 9. Daire Başkanı acılı baba: Gençbay: 'Bıçak kemiğe dayandı'

Otel yangınında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suçluların hesap vermesi gerektiğini ve artık hesap zamanını geldiğini söyleyen Gençbay, "Evet artık bıçak kemiğe dayandı. Artık Danıştay'ımız 1'inci Dairesi bu soruşturma izni verme ya da vermeme kararları. Çünkü önünde iki üç tane dosya var. Bu kararlar önündedir. Dosyalar tekemmül etmiştir. Artık bir an önce dairemizin burayla ilgili kararını verip soruşturma izni verme ya da vermeme kararlarıyla ilgili görüşmesini tamamlayıp yargının önünü açmasını bekliyoruz. Bunun yapılması durumunda artık eksik olmaktan çıkacak. Tam bir yargılama haline dönüşecek. O takdirde verilecek karar da vicdanlarda yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Danıştay 9. Daire Başkanı acılı baba: Gençbay: 'Bıçak kemiğe dayandı'
