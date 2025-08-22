Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "TEC" yalanlaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden petrol boru hattı gelirlerinin "TEC" şirketine aktarıldığı iddialarına yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 22:53

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden elde edilen gelirin Turkish Energy Company (TEC) şirketine aktarıldığı iddialarını yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında ‘Türkiye’nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiği, bu tutarın Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığı ve 1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğu' yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup, amaçlı kara propaganda niteliğindedir. ’ın 2014-2018 yılları arasında petrol taşıma faaliyetlerinden elde ettiği hasılat incelendiğinde 1,48 milyar dolar olduğu görülmektedir. İlgili tahkim kararında da Türkiye’nin petrol sevkiyatından 2,32 milyar dolar gelir elde ettiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır" denildi.

YALANLAMA GELDİ

TEC’in tamamen kamuya ait bir devlet şirketi olduğu belirtilen açıklamada, "İddiaya konu edilen Turkish Energy Company (TEC) de tamamen kamuya ait bir devlet şirketidir. TEC’in tüm faaliyetleri, gelir ve harcamaları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmakta; Sayıştay tarafından denetlenmekte ve TBMM KİT Komisyonu’nda görüşülmektedir. Dolayısıyla herhangi bir gelir kaybı ya da ‘buharlaşma’ mümkün değildir. Tekrar hatırlamak gerekirse tahkim davasında Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmuş, Irak aleyhine ileri sürdüğü ihlal iddiaları kabul edilmiş ve Irak’ın da Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Irak lehine verilen tazminat kararına karşı ise Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci halen devam etmektedir. Yargı süreci devam eden uluslararası bir mesele üzerinden kamuoyuna maddi gerçeklerle bağdaşmayan, yanıltıcı ve kasıtlı iddialar servis edilmesi, ülkemizin çıkarlarına zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Kamuoyunun resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi; asılsız ve siyasi saiklerle dolaşıma sokulan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1958927327603101886

ETİKETLER
#dezenformasyon
#tecavüz
#botaş
#Yalanlama
#Irak-türkiye Ham Petrol Boru Hattı
#Gündem
TGRT Haber
