Dışişleri Bakanı Yardımcılığına yeni isim! Atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Musa Kulaklıkaya atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılığı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Ayrıca; Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilciliğine İlhami Giray Şahin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Bilginur Maraş Çankaya atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne Ali Rıza Akın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdurrahman Köse atandı.

Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ise Uğur Korkmaz atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztürk, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.