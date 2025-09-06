Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Dışişleri Bakanı Yardımcılığına yeni isim! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara yeni atamalar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Musa Kulaklıkaya getirildi. Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dışişleri Bakanı Yardımcılığına yeni isim! Atama kararları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 01:20

Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Musa Kulaklıkaya atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılığı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanı Yardımcılığına yeni isim! Atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Dışişleri Bakanı Yardımcılığına yeni isim! Atama kararları Resmi Gazete'de

Ayrıca; Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilciliğine İlhami Giray Şahin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Bilginur Maraş Çankaya atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne Ali Rıza Akın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdurrahman Köse atandı.

Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ise Uğur Korkmaz atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztürk, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de
ETİKETLER
#dışişleri bakanlığı
#Musa Kulaklıkaya
#Bakan Yardımcılığı
#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.