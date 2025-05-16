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 | Onur Kaya

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti harekete geçti! Yeni belediye kurulmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te: İşte gereken şartlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili yeni bir düzenlemenin şart olduğunu belirtmesinin ardından AK Parti yönetimi harekete geçti. Yeni belediye kurulmasıyla ilgili düzenlemenin de yer aldığı 35 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. İşte belediye kurulması için gereken şartlar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada; büyükşehir, ilçe, şehir belediyeleri ve il özel idare sisteminde kapsamlı değişikliğe gidilmesini önerdi. Erdoğan, belediyelerin yetkilerine birtakım sınırlama ve sıkı denetim getirilmesini hedefleyen yeni düzenlemenin sinyallerini verdi. Yeni düzenlemeyle belediyelerdeki kayyum uygulamasının da istisna haline geleceğini söyleyen Erdoğan, yaptığı değişiklik çağrısının hiçbir siyasi ya da adli gelişmeyle ilgili olmadığını vurguladı.

AK PARTİ KANUN TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili yeni düzenleme mesajının ardından AK Parti harekete geçti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş, belediyelerde yeni düzenlemenin de yer aldığı 35 maddelik Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti harekete geçti! Yeni belediye kurulmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te: İşte gereken şartlar...

5 BİN NÜFUSLA YENİ BELEDİYE KURULABİLECEK

Teklifle Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Belediye Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINA İNEN BELEDİYELER KÖY OLACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle teklifle tüzel kişiliğin kaldırılmasına ilişkin usul kanuni güvenceye kavuşturuluyor. Buna göre, meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti harekete geçti! Yeni belediye kurulmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te: İşte gereken şartlar...

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada belediyelerle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz."

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CUMHURBAŞKANINA TSK'DAN SUBAY İHRAÇ ETME YETKİSİ

Öte yandan teklife göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki değişiklikle, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Aynı kanundaki diğer bir düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve güvenilirliğinin korunması amacıyla Cumhurbaşkanınca teğmen-albay rütbesinde bulunan subaylardan uygun görülenler hakkında ayırma kararının verilebilmesi amaçlanıyor. Buna göre, teğmen-albay rütbesinde bulunanlardan Cumhurbaşkanınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılması uygun görülen subaylar hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanacak.

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti harekete geçti! Yeni belediye kurulmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te: İşte gereken şartlar...

ATAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koordinasyon ofisleri kurabilecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Konseyin çalışma usul ve esasları da cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

YÖK üyelerinin seçilme usulü ile üniversite kurullarınca iki hafta içinde seçim yapılamaması halinde cumhurbaşkanı, YÖK üyesini doğrudan atayacak. Teklifle üniversitelerde çalışacak yabancı öğretim üyelerinin oranı da belirleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi rektörü cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti harekete geçti! Yeni belediye kurulmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te: İşte gereken şartlar...

YÜCE DİVAN'DA YARGILAMA

Yüce Divan yargılamalarının üç ayda tamamlanması öngörülüyor. Yargılama bu süre içinde tamamlanmadığı takdirde üç aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak. 9 Temmuz 2018 tarihinden önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İare Mahkemesi başkanı ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017 tarihinden önce işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanabilecek.

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti harekete geçti! Yeni belediye kurulmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te: İşte gereken şartlar...

Teşebbüsler, anonim şirket şeklinde de kurulabilecek. Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak.

Ayrıca şans oyunları bayilikleri tüzel kişilere veya tamamen özel hukuk tüzel kişilere devredilebilecek, mal ve hizmet satın alma yoluna gidilebilecek.

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