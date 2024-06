Eski çalışan çöken bina hakkında konuştu: "Kamyon geçerken bile sallanıyordu"

02 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:01

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan ve çöken 3 katlı binanın giriş katındaki kafenin eski çalışanlarından Oğuz Bozkurt, "Daha önce orada kuryelik yaptım, açılışında da oradaydım. Bina çok eskiydi. Ben orada çalışırken kamyon geçerken bile bina titriyordu, bunu hissediyordum" dedi.

"KOLON KESME OLMADI"

Tadilat sırasında yaşananları anlatan Bozkurt, "Dükkan açılırken tadilat oldu. Bina zaten eski bir binaydı. Tadilat esnasında ben oradaydım, herhangi bir kolon kesme olmadı. Ama lavabo için duvar kısmında hafif bir şekilde tadilat oldu. O zaman da kum, çakıl taşı çok eski bir bina. Ben bunu gözümle gördüm. Bu nedenle bina artık dayanamadı. Kamyon geçerken bile titreyen bir binanın bu zamana kadar yapılmaması, deprem sonrası buradan bir numune alınmaması büyük bir sıkıntıydı. Bu binanın yanındaki binalar da şu an için riskli. Daha fazla can kaybı olmaması lazım. Bir an önce bu binalara bakılması gerekiyor. 1972 yılından bu yana olan binalar var. Binada fazla kişi yoktu. Bazıları taşınıyor, dükkan da kapalıydı zaten. İnşallah yaralılarda can kaybı olmaz. Bu konu ile ilgili bina sahibi ile konuşulmuş ama kimse bir şey yapmamış" şeklinde konuştu.