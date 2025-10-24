Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Foça'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Kayıp 1 kişi aranıyor

İzmir Foça'da sel felaketi yaşanıyor. Dün aniden bastıran sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı. Otomobiliyle sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nu bulmak için çalışmalar devam ederken İzmir Valisi Süleyman Elban çalışmalar hakkında bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Foça'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Kayıp 1 kişi aranıyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 11:54

'in ilçesi adeta sular altında kaldı. Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

nedeniyle çok sayıda araç da su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu.

ARAÇ BULUNDU YAŞLI ADAM BULUNAMADI

Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı. Ekipler kayıp vatandaşı bulmak için çalışmalara başlamıştı.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı ekipleri, Ankara’dan gelen Komando Asayiş birlikleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer destek birimleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Foça'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Kayıp 1 kişi aranıyor

DENİZDEN VE KARADAN ARAMA SÜRÜYOR

Arama faaliyetlerinin dört bölgeye ayrılarak yürütüldüğü, toplam 707 personel, 43 dalgıç ve 5 drone ile karadan ve denizden arama yapıldığı bildirildi.

Arama çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ekiplerden bilgi aldı.

Foça'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Kayıp 1 kişi aranıyor

"DAHA GENİŞ BİR EKİPLE ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada ilçede yaşamın büyük ölçüde normale döndüğünü, arama çalışmalarında ise ekip sayısının artırıldığını söyledi. Vali Elban, "Dün akşam, gece yarısına kadar tüm mahallelerde elektrikler yeniden verilmiş oldu. Genel anlamda ilçede hayat normale dönmeye başladı. Yağışların azalmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz süratle hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hava şartlarında olumsuz bir değişiklik yaşanmazsa bu akşam itibarıyla bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Dün de ifade ettiğim gibi, hemen yanımızda bulunan derede köprünün üzerinden bir vatandaşımız sel sularına kapıldı. Yaklaşık 1,5 kilometre aşağıda aracına ulaşıldı, cüzdanı da ileride bulundu.

Foça'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Kayıp 1 kişi aranıyor

Ancak gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı. Arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem ekip hem de ekipman açısından sürekli takviye yapıyoruz. Bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte daha geniş bir ekiple arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"SU TAHLİYESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yaptığı açıklamada, yağmurun şiddetlendiği andan itibaren ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Yağmurun şiddetlendiği andan itibaren AFAD koordinasyonunda, Sayın Valimizin de yönetiminde personel, araç ve gereç takviyesi hızlı şekilde gerçekleştirildi. Foça’nın özellikle şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerinde, sokaklardaki suların tahliyesi ve evlerdeki temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

112 Acil Çağrı Merkezimize 200’ün üzerinde ihbar ulaşmıştı. Bunların tamamına müdahale edildi. O ihbarlardan biri de yanımızda bulunduğumuz Bucak Deresi’nde suya kapılan vatandaşımızla ilgiliydi. Ekiplerimiz o andan itibaren bölgeye yönlendirildi. İlk etapta vatandaşımıza ait olduğu belirlenen araca ulaşıldı, ancak kendisine henüz ulaşamadık.

Foça'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Kayıp 1 kişi aranıyor

"17 KM'LİK ALAN TARANDI"

Gece saatleri dahil arama tarama faaliyetleri aralıksız sürdürüldü. Günün aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar hem kıyıdan hem de suyun içinde yoğunlaştırıldı. Arama bölgesini beş sektöre ayırdık. Bu alanlarda 80 personel su altı arama ekibi, 44 dalgıç, 5 drone ve arama kurtarma köpekleriyle birlikte çalışmalar sürüyor.

Bucak Deresi boyunca, denize kadar uzanan yaklaşık 17 kilometrelik hat boyunca tarama faaliyetleri devam ediyor. Denizde de ayrıca bir sektör oluşturuldu ve Sahil Güvenlik ekipleri, deniz polisi, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma su altı arama ekipleri koordineli şekilde çalışıyor.

Foça'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Kayıp 1 kişi aranıyor

"METREKAREYE 145 KG YAĞMUR DÜŞTÜ"

Metrekareye kısa sürede yaklaşık 145 kilogram yağış düştü. 12 saatlik ortalamada ise bu miktar 155 kilogramın üzerine çıktı. Yoğun yağış nedeniyle oluşan , bölgedeki bu olumsuz duruma neden oldu. Umudumuz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak."

Ekiplerin, deniz kıyısından iç kesimlere kadar geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#izmir
#yağış
#sel
#Foça
#taşkın
#Ara Arama Kurtarma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.