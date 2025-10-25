Foça'daki sel faciasından acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Foça ilçesi sele teslim oldu. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.
Özellikle Foça’da yoğunlaşan sağanak, kısa sürede birikerek cadde ve sokakların kullanılamaz hâle gelmesine yol açtı.
Dereler taştı, evler su altında kaldı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı.
Onlardan biri de Bülent Kaptanoğlu'ydu. Ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Kaptanoğlu otomobiliyle eve dönüyordu.
Kaptanoğlu, Bucak Deresi'nin üzerindeki köprüden geçmek isterken aracı çamura saplandı.
Aracı sel sularına kapılan 78 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan aramaların 3'üncü gününde kötü haber geldi. Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Aracı sel sularına kapılan 78 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan aramaların 3'üncü gününde kötü haber geldi. Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.