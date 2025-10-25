Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Foça'daki sel faciasından acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Geçtiğimiz gün İzmir'in Foça ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler göle döndü. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu selde akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin 3 gündür yaptığı geniş çaplı arama sonuçlarından kahreden haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

25.10.2025
09:27
25.10.2025
09:44

'in ilçesi sele teslim oldu. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.

Foça'daki sel faciasından acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Özellikle Foça’da yoğunlaşan sağanak, kısa sürede birikerek cadde ve sokakların kullanılamaz hâle gelmesine yol açtı.

Dereler taştı, evler su altında kaldı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı.

Foça'daki sel faciasından acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Onlardan biri de Bülent Kaptanoğlu'ydu. Ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Kaptanoğlu otomobiliyle eve dönüyordu.

Kaptanoğlu, Bucak Deresi'nin üzerindeki köprüden geçmek isterken aracı çamura saplandı.

Foça'daki sel faciasından acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

3 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aracı sel sularına kapılan 78 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan aramaların 3'üncü gününde kötü haber geldi. Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Aracı sel sularına kapılan 78 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan aramaların 3'üncü gününde kötü haber geldi. Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

