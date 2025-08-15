Menü Kapat
Arama Kapat
29°
Editor
 | Özge Sönmez

Gözaltına alınan İnan Güney'den ilk açıklama! 'Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 9. dalga operasyonu kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de gözaltına alındı. Güney, gözaltına alınmadan önce ailesiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 9. dalga operasyon kapsamında aralarında İnan Güney'in de olduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde polislerin kendisini almak için evine geldiğini belirten Güney, ilk açıklamayı ailesiyle çektirdiği fotoğrafla yaptı. Güney yaptığı açıklamada, "Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan İnan Güney'den ilk açıklama! 'Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı'

"GÖZALTINA ALINMA SEBEBİM..."

Gözaltına alınma sebebini olarak niteleyen Güney "Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik.

31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu.

Beyoğlu'nun hakkı bize emanet diyerek hizmete başladık. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık. Beyoğlu Belediyesi’ni tüm saygın araştırmalarda, ilçeler arasında memnuniyetin en üstte olduğu belediye yaptık.

Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz.

Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir.

İnan Güney Beyoğlu'na emanettir." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan İnan Güney'den ilk açıklama! 'Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı'

GÖZALTI KARARI VERİLEN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ

Hakkında kararı verilen şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

Gözaltına alınan İnan Güney'den ilk açıklama! 'Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı'
