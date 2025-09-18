Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı

Antalya’da ters yönden gelen Tofaş ile karşı yönden ilerleyen başka bir Tofaş otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan biri yan yatarken 4 kişi yaralandı, bir kişi araçta sıkıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 07:55

’nın ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen mahallede paniğe yol açtı. Ters yönden gelen marka otomobil ile karşı yönden gelen başka bir Tofaş’ın kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Araçlardan biri yan yatarken, 4 kişi yaralandı.

İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı

YARALILAR YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle sürücülerden Mehmet B. otomobilde sıkıştı, diğer araçtaki 3 kişi ise yola savruldu.

İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı

Kanlar içinde yerde kalan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İtfaiye ekipleri, sıkışan Mehmet B.’yi yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonunda araçtan çıkardı.

İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı

BABANIN ENDİŞESİ VE GÖZYAŞI

4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Bir baba, pert olan aracı görünce “Oğlum nerede?” diye feryat ederek ambulanslarda oğlunu aradı.

İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı

DİREKSİYONU AYNI YÖNE KIRMIŞLAR

Kazaya tanıklık eden Halil İbrahim Baran, iki aracın çarpışmamak için aynı yöne direksiyon kırması sonucu kazanın yaşandığını belirterek, “Biri ters yöndeydi, diğeri hızlı geliyordu. İkisi de aynı tarafa kaçınca kafa kafaya vurdular. Araçlardan biri takla attı, durumları çok kötüydü” dedi.

ETİKETLER
#trafik kazası
#trafik kazası
#yaralı
#antalya
#antalya
#muratpaşa
#panik
#tofaş
#Kafa Kafaya Çarpışma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.