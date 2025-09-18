İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı! Kaza sonrası korkunç manzara ve can pazarı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası mahallede paniğe yol açtı. Ters yönden gelen Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen başka bir Tofaş’ın kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Araçlardan biri yan yatarken, 4 kişi yaralandı.

YARALILAR YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle sürücülerden Mehmet B. otomobilde sıkıştı, diğer araçtaki 3 kişi ise yola savruldu.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yerde kalan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İtfaiye ekipleri, sıkışan Mehmet B.’yi yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonunda araçtan çıkardı.

BABANIN ENDİŞESİ VE GÖZYAŞI

Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Bir baba, pert olan aracı görünce “Oğlum nerede?” diye feryat ederek ambulanslarda oğlunu aradı.

DİREKSİYONU AYNI YÖNE KIRMIŞLAR

Kazaya tanıklık eden Halil İbrahim Baran, iki aracın çarpışmamak için aynı yöne direksiyon kırması sonucu kazanın yaşandığını belirterek, “Biri ters yöndeydi, diğeri hızlı geliyordu. İkisi de aynı tarafa kaçınca kafa kafaya vurdular. Araçlardan biri takla attı, durumları çok kötüydü” dedi.