İstanbul’da 5 katlı binada yangın paniği! Tüm mahalle ayağa kalktı

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Gaziosmanpaşa'da yangın paniği yaşandı. Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek apartman sakinlerini paniğe sürükledi.

APARTMAN BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti. Mahalleli sokağa döküldü. Yangın, bitişikteki iki binanın çatısına da sıçradı. Yoğun duman ve alevlerle mücadele eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

ÇATIDA BÜYÜK HASAR

Çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelen binada büyük çapta hasar oluştu. Alevlerden etkilenen bitişikteki iki binanın çatılarında da zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.