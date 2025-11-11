İstanbul'da iş çıkışı trafik çilesi! Yoğunluk haritası kıpkırmızı

İstanbul akşam saatlerinde yağımurun da başlamasıyla trafik sorunu yaşıyor. Trafik yoğunluğu haritası yüzde 89'a ulaştı.

HARİTA KIZARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.