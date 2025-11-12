İzmir'deki 'Torbalı patlaması' davasında karar! 3 sanığa hapis ve para cezası

İzmir'de 30 Haziran 2024 günü saat 15.00 sıralarında 5 kişinin öldüğü 'Torbalı patlaması' davasında karar çıktı. Şırdan satışı yapılan bir iş yerinde tüp patlaması meydana gelmiş, olayda Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybederken, 63 kişi yaralanmıştı.

6 AYDIR RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K. ile tutuksuz sanıklar Gülden K. ve Osman İ. katıldı.

Duruşmada, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının dosyaya eklendiğini belirtti. Avukatlar mütalaaya karşı savunmalarını sundu. Mağdur ailelerinin avukatı Mustafa Sağ, iş yerinde ruhsat, gaz sensörü ve uygun havalandırma bulunmadığını, sanayi tipi tüpün eğitim ve sertifikası olmayan bir kişi tarafından değiştirildiğini vurgulayarak, "Bu kadar ihmal varken olayı basit taksir olarak değerlendirmek, benzer suçların önünü açar" dedi.

SANIK SAVUNMALARI ALINDI

İşletme sahibi Gülden K., tüpü değiştiren Mustafa K.'nin aceleci davrandığını iddia ederek, "Olay beni derinden üzüyor. Keşke gerekli kontrolleri yapsaydı. Bizim havalandırmamız vardı, belediyeye de başvurumuz olmuştu. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mustafa K. ise contasını taktığını ve gerekli kontrolleri yaptığını savunarak, "Günde birkaç defa tüp takıyorum. Hangi tüpün gaz kaçırdığını anlarım. Bağlantımda sorun olsaydı patlama daha önce olurdu. Belgemi alamadım ama tedbirsiz davranmadım" dedi.

Sanıklardan Osman İ. ise belediye denetimlerinin yetersiz olduğunu öne sürerek, "Belediye zamanında kapatma işlemi yapsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim servis elemanını denetleme yetkimiz yok" diye konuştu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa K.'yi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden K.'yi ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Gülten K. hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Gaz firması bölge sorumlusu Osman İ.'ye verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ise 364 bin TL adli para cezasına çevrildi.