Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İzmir'deki 'Torbalı patlaması' davasında karar! 3 sanığa hapis ve para cezası

İzmir'de şırdan satışı yapılan bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü olayın davasında yeni gelişme yaşandı. 'Torbalı patlaması' davasında karar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 18:17

'de 30 Haziran 2024 günü saat 15.00 sıralarında 5 kişinin öldüğü 'Torbalı patlaması' davasında karar çıktı. Şırdan satışı yapılan bir iş yerinde tüp patlaması meydana gelmiş, olayda Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybederken, 63 kişi yaralanmıştı.

6 AYDIR RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K. ile tutuksuz sanıklar Gülden K. ve Osman İ. katıldı.

İzmir'deki 'Torbalı patlaması' davasında karar! 3 sanığa hapis ve para cezası

Duruşmada, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının dosyaya eklendiğini belirtti. Avukatlar mütalaaya karşı savunmalarını sundu. Mağdur ailelerinin avukatı Mustafa Sağ, iş yerinde ruhsat, gaz sensörü ve uygun havalandırma bulunmadığını, sanayi tipi tüpün eğitim ve sertifikası olmayan bir kişi tarafından değiştirildiğini vurgulayarak, "Bu kadar ihmal varken olayı basit taksir olarak değerlendirmek, benzer suçların önünü açar" dedi.

SANIK SAVUNMALARI ALINDI

İşletme sahibi Gülden K., tüpü değiştiren Mustafa K.'nin aceleci davrandığını iddia ederek, "Olay beni derinden üzüyor. Keşke gerekli kontrolleri yapsaydı. Bizim havalandırmamız vardı, belediyeye de başvurumuz olmuştu. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mustafa K. ise contasını taktığını ve gerekli kontrolleri yaptığını savunarak, "Günde birkaç defa tüp takıyorum. Hangi tüpün gaz kaçırdığını anlarım. Bağlantımda sorun olsaydı patlama daha önce olurdu. Belgemi alamadım ama tedbirsiz davranmadım" dedi.

Sanıklardan Osman İ. ise belediye denetimlerinin yetersiz olduğunu öne sürerek, "Belediye zamanında kapatma işlemi yapsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim servis elemanını denetleme yetkimiz yok" diye konuştu.

İzmir'deki 'Torbalı patlaması' davasında karar! 3 sanığa hapis ve para cezası

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa K.'yi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden K.'yi ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Gülten K. hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Gaz firması bölge sorumlusu Osman İ.'ye verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ise 364 bin TL adli para cezasına çevrildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir Torbalı’da kanlı pusu: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 tutuklama
ETİKETLER
#izmir
#cinayet
#Adli Işlem
#Torbalı Patlaması
#Tüp Patlaması
#Ruhsatsız Iş Yeri
#Mahkeme Kararı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.