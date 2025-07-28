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Kene kâbusuna bir kurban daha!

Yurt genelinde kene vakalarındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Son olarak Sivas'ta yaşayan 50 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybetti.

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Kene kâbusuna bir kurban daha!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:01

Sivas’ın ilçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kene kâbusuna bir kurban daha!

KENE ISIRIĞI NASIL OLUR?

ısırması , doğada çalılık, ormanlık veya otluk alanlarda bulunan kenelerin, bir canlının derisine tutunarak kan emmesiyle gerçekleşir. Keneler, vücuda yapıştıktan sonra ağız kısımlarıyla deriyi deler ve buraya sabitlenir. Bu sırada ağrı kesici ve pıhtı önleyici maddeler salgılayarak fark edilmeden uzun süre kan emebilirler.

Isırığın oluşma süreci şöyledir:

Temas : Kene, genellikle bacaklar, kollar, ense, kulak arkası gibi açıkta kalan bölgelere tutunur.
Tutunma : Ayaklarıyla deriye sıkıca yapışır, baş kısmını ise deriye gömer.
Kan Emme : Ağız kısmından salgıladığı maddeler sayesinde ağrı hissini azaltır ve kan emmeye başlar. Bu işlem saatlerce veya günlerce sürebilir.
Belirti Gelişimi : Çoğu zaman ilk aşamada fark edilmez. Birkaç saat veya gün içinde bölgede kızarıklık, şişlik ve kaşıntı gibi belirtiler gelişebilir.

Kene kâbusuna bir kurban daha!

KENE ISIRMASI BELİRTİLERİ

Kene ısırıklarını tanımlamak genellikle kolaydır. Bunun nedeni, kene ilk ısırdıktan sonra 10 güne kadar cilde bağlı kalabilir. Kene yapışması tipik olarak tekildir çünkü keneler grup veya sıra halinde ısırmaz.

Zehirsiz kene ısırması genellikle zararsızdır ve semptom üretmeyebilir. Bununla birlikte, kene ısırıklarına alerjisi olan bireylerde genel olarak ataksi, reflekslerin zayıflaması ya da kaybolması ve kas güçsüzlüğü görülür. Isırık bölgesinde ağrı veya şişlik, döküntü, yanma hissi, kabarcıklar veya nefes almada zorluk gözlemlenebilir, ancak ateş yoktur.

Solunum sistemi felç olmadığı sürece bütün bu belirtiler iyileşebilir. Kenenin başı genellikle deriye gömülüdür. Keneyi parçalamadan bütünüyle çekmek zorunlu olduğu için bu amaçla çeşitli kimyasallar, kene çıkarma setleri ya da cımbızlar kullanılır. Özellikle kimyasal kullanımı, kenenin taşıdığı hastalığı yayma riskine karşı bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kenenin çıkarıldığı yer mikrop öldürücüler ile dezenfekte edilmelidir çünkü bazı keneler ısırdığında geçebilecek hastalıkları taşır. Eğer kene tarafından ısırılan bölgede kaşınma nedeniyle deride mikro yarıklar açıldıysa, doktor tavsiyesiyle antibiyotik kullanımı gerekebilir.

Kene kâbusuna bir kurban daha!

Kene tarafından ısırılan hemen herkes en kısa sürede herhangi bir potansiyel tedavi ihtiyacının karşılanması için doktora başvurmalıdır, çünkü kenelerden insan konaklarına geçen hastalıklar ciddi ve ağır sorunlara yol açabilir. Kene kaynaklı hastalıklar genellikle kene ısırmasından sonraki birkaç gün ila birkaç hafta içinde gelişirler ve çeşitli semptomlara neden olabilirler.

Kene kaynaklı hastalıkların potansiyel belirtileri arasında:

Isırık alanında kırmızı bir nokta veya döküntü,
Ateş,
Baş ağrısı,
Boyun sertliği,
Bütün vücutta döküntü,
Halsizlik
Kas veya eklem ağrıları,
Mide bulantısı,
Şişmiş lenf düğümleri,
Titreme ve havale nöbetleri sayılabilir.
Zehirli kene ısırması belirtileri olmasa bile, zararsız kene ısırmasından sonra mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmak önemlidir. Kenelerin taşıdığı hastalıkların bir kısmının görüldüğü bölgelerde semptomlar başlamadan önce bile bu hastalıklar için tedaviye başlamak gerekli olabilir.

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ETİKETLER
#zara
#kene
#Kene Isırığı
#Kene Çıkarma
#Kene Hastalıkları
#Zehirli Kene
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