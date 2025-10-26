Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galasında, oyuncular Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen Onur Ödülü, senarist-yazar Feride Çiçekoğlu Emek Ödülü, oyuncular Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı Başarı Ödülleri, senarist-yönetmen Cansu Baydar Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

SANAT DÜNYASI BİR ARADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanat dünyasını bir araya getirdi. Cam Piramit Kongre Merkezi'nde Cansu Canan Özgen ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen açılış gecesi, hem duygusal hem de anlamlı anlara sahne oldu.